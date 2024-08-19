Сборная России сыграет в сентябре с Вьетнамом и Таиландом

Матч против сборной Вьетнама пройдет 5 сентября на стадионе «Ми Динь» в Ханое, а 7 сентября на этом же стадионе российские футболисты встретятся с национальной командой Таиланда.
Сегодня стало известно, что голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов попал в расширенный состав, но может быть не вызван на товарищеские игры.
Сборная Таиланда занимает 101-е место в рейтинге ФИФА. Национальная команда Вьетнама располагается в рейтинге сборных на 115-й строчке. Ранее сборная России ни разу не встречалась с этими соперниками.
В этом году российская сборная провела два товарищеских матча — против Сербии, выиграв со счетом 4:0 в Москве в марте и против Беларуси, одержав победу с таким же счетом в Минске в июне.
Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявлял о цели проводить не менее восьми товарищеских матчей за календарный год.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи.