В Норвегии на допинг‑тест вызвали умерших футболистов

Проблема была в том, что Юве и Гундерсен выступали за сборную еще до Второй Мировой войны и их уже давно нет в живых. Наставник сборной позвонил в антидопинговую службу и попытался найти подвох. Оказалось, что сотрудники открыли список лучших бомбардиров в истории сборной и взяли игроков оттуда.