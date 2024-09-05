В Норвегии на допинг‑тест вызвали умерших футболистов

На пресс-конференции перед матчем Лиги наций с командой Казахстана Сольбаккен сообщил о визите допинг‑офицеров для проверки игроков сборной. В списке для проверки оказалось шесть футболистов: Эрлинг Холанд, Йорген Ларсен, Антонио Нуса, Оскар Бобб, Эйнар Гундерсен и Йорген Юве.
Проблема была в том, что Юве и Гундерсен выступали за сборную еще до Второй Мировой войны и их уже давно нет в живых. Наставник сборной позвонил в антидопинговую службу и попытался найти подвох. Оказалось, что сотрудники открыли список лучших бомбардиров в истории сборной и взяли игроков оттуда.
«Нам пришлось звонить в антидопинговую службу. Гундерсена и Юве вызвали с небольшим опозданием. У Йоргена и Эйнара были отрицательные тесты», — сказал Сольбаккен.
Позднее антидопинговая служба признала, что была допущена ошибка.
«Норвежская футбольная федерация содействует нам в проведении проверок и проявляет гостеприимность. Они тоже отнеслись к этому с юмором. Тот факт, что здесь была допущена большая ошибка, неудивителен», — сообщили в организации.
Йорген Юве — лучший бомбардир в истории сборной Норвегии. В период с 1928 по 1937 год он провел за национальную команду 45 матчей, в которых забил 33 мяча. Холанд отстает от него на два гола и может превзойти его результат до конца года.
Эйнар Гундерсен с 26-ю забитыми мячами занимает третье место в списке лучших бомбардиров национальной команды. Последний матч за сборную он провел в 1928 году.