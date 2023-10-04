«Оренбург» на выезде обыграл «Сочи» в матче Кубка России
Победу «Оренбургу» принес во втором тайме гол коста-риканского футболиста Джимми Марина. Матч прошел в Сочи стадион «Фишт».
Сочи
ОренбургКубок России: результаты и календарь
Победу «Оренбургу» принес во втором тайме гол коста-риканского футболиста Джимми Марина. Матч прошел в Сочи стадион «Фишт».
На 17-й минуте встречи «Сочи» открыл счет, гол забил защитник хозяев Артем Мещанинов. Вскоре оренбуржцы усилиями Владимира Обухова отыгрались — нападающий реализовал пенальти. Первый тайм завершился вничью — 1:1.
На 63-й минуте Марин вывел «Оренбург» вперед. Ближе к концу игры оренбуржцы забили еще раз, но взятие ворот было отменено из-за зафиксированного офсайда у форварда Джастина Куэро.
«Оренбург» обеспечил себе выход в четвертьфинал Пути РПЛ.
«Сочи» для выхода в четвертьфинал Пути регионов необходимо 1 ноября в заключительном матче группового этапа одержать победу в домашнем матче над воронежским «Факелом».