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18:36 (мск), источник: Sportmail.ru

«Оренбург» на выезде обыграл «Сочи» в матче Кубка России

Победу «Оренбургу» принес во втором тайме гол коста-риканского футболиста Джимми Марина. Матч прошел в Сочи стадион «Фишт».

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Источник: Официальная страница ФК "Оренбург" в VK

На 17-й минуте встречи «Сочи» открыл счет, гол забил защитник хозяев Артем Мещанинов. Вскоре оренбуржцы усилиями Владимира Обухова отыгрались — нападающий реализовал пенальти. Первый тайм завершился вничью — 1:1.

На 63-й минуте Марин вывел «Оренбург» вперед. Ближе к концу игры оренбуржцы забили еще раз, но взятие ворот было отменено из-за зафиксированного офсайда у форварда Джастина Куэро.

«Оренбург» обеспечил себе выход в четвертьфинал Пути РПЛ.

«Сочи» для выхода в четвертьфинал Пути регионов необходимо 1 ноября в заключительном матче группового этапа одержать победу в домашнем матче над воронежским «Факелом».

Сочи
1:2
Первый тайм: 1:1
Оренбург
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