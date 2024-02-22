«Зенит» объяснил исключение Марио Фернандеса из заявки РПЛ
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев назвал причину исключения из заявки РПЛ защитника Марио Фернандеса.
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев назвал причину исключения из заявки РПЛ защитника Марио Фернандеса.
22 февраля стало известно, что защитник «Зенита» Марио Фернандес исключен из заявки команды на оставшуюся часть сезона Российской Премьер-лиги.
«Фернандес теперь будет заявлен за “Зенит-2”, а играть за основную команду», — приводит слова Медведева корреспонденту «Спорт-Экспресс».
Такие действия вызваны требованиями регламента РПЛ: из 25 игроков в списке А не менее 12 должны быть «доморощенными». У «Зенита» оказалось 15 «недоморощенных» (при максимально разрешенных 13). Из-за этого 18-летний новичок Педро включен в список Б (молодых игроков). А Фернандеса перевели в «Зенит-2», что дает право играть за основную команду.
В сезоне-2023/24 33-летний футболист сыграл 15 матчей за «Зенит». Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА Фернандес в 2022 году приостановил контракт с армейцами и уехал в Бразилию. Летом 2023 года Марио вернулся в Россию, перейдя в «Зенит».
В составе сборной России Марио Фернандес провел 33 матча и забил пять голов.