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18:33 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» объяснил исключение Марио Фернандеса из заявки РПЛ

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев назвал причину исключения из заявки РПЛ защитника Марио Фернандеса.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

22 февраля стало известно, что защитник «Зенита» Марио Фернандес исключен из заявки команды на оставшуюся часть сезона Российской Премьер-лиги.

«Фернандес теперь будет заявлен за “Зенит-2”, а играть за основную команду», — приводит слова Медведева корреспонденту «Спорт-Экспресс».

Такие действия вызваны требованиями регламента РПЛ: из 25 игроков в списке А не менее 12 должны быть «доморощенными». У «Зенита» оказалось 15 «недоморощенных» (при максимально разрешенных 13). Из-за этого 18-летний новичок Педро включен в список Б (молодых игроков). А Фернандеса перевели в «Зенит-2», что дает право играть за основную команду.

В сезоне-2023/24 33-летний футболист сыграл 15 матчей за «Зенит». Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА Фернандес в 2022 году приостановил контракт с армейцами и уехал в Бразилию. Летом 2023 года Марио вернулся в Россию, перейдя в «Зенит».

В составе сборной России Марио Фернандес провел 33 матча и забил пять голов.

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