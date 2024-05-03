Квинси Промес до сих пор находится под стражей в Дубае

Нападающий «Спартака» Квинси Промес, который был задержан в Дубае по запросу нидерландской прокуратуры, до сих пор содержится под стражей в центральной тюрьме Аль-Авир в ожидании рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды.

По данным ТАСС, полученным от одного из офицеров полиции Дубая, Промес по-прежнему числится среди заключенных тюрьмы Аль-Авир. По словам офицера, материалы дела нидерландского футболиста изучает бюро Интерпола в Дубае.

Нидерландская прокуратура передала материалы дела властям ОАЭ по линии Интерпола. Однако заседания суда, одно из которых, по информации нидерландской прессы, было запланировано на 2 мая, еще не проводились. Как отметил собеседник агентства, в процессе рассмотрения запроса об экстрадиции суд и следственные органы заново изучают материалы дела, чтобы установить законность обвинений и подтвердить факт преступления, совершенного в стране, которая требует выдачи осужденного. Окончательное решение об экстрадиции принимает министр юстиции ОАЭ.

Окружной суд Амстердама признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы. Кроме того, Квинси был осужден по делу о нападении с ножом на двоюродного брата. Суд приговорил игрока «Спартака» к полутора годам тюрьмы и обязал выплатить родственнику компенсацию. Суд Амстердама рассмотрит апелляцию Квинси Промеса 20 сентября.

Квинси Промес имеет действующее соглашение с красно-белыми до июня 2024 года. Футболист с 2014 года провел за «Спартак» 235 матчей и забил 114 мячей, он занимает шестое место в списке лучших бомбардиров в истории «Спартака». В составе команды нидерландец стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.