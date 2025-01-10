«Атлетико Минейро» отказался покупать нападающего «Зенита»

Ранее в СМИ уже стало известно, что «Атлетико Минейро» предложил € 10 млн «Зениту» за бразильца и 10% от следующей продажи. Петербургский клуб был согласен вести переговоры только в случае, если бразильский клуб сможет предложить минимум € 15 млн за игрока. Такая цена оказалась неподъёмной для «Атлетико», бразильцы прервали переговоры, несмотря на то, что Артур был для них одним из приоритетных вариантов трансфера.