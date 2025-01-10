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«Атлетико Минейро» отказался покупать нападающего «Зенита»

Бразильский футбольный клуб «Атлетико Минейро» отказался от покупки нападающего «Зенита» Артура из-за того что петербуржцы запросили за него слишком высокую цену.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

Об этом сообщает ESPN.

Ранее в СМИ уже стало известно, что «Атлетико Минейро» предложил € 10 млн «Зениту» за бразильца и 10% от следующей продажи. Петербургский клуб был согласен вести переговоры только в случае, если бразильский клуб сможет предложить минимум € 15 млн за игрока. Такая цена оказалась неподъёмной для «Атлетико», бразильцы прервали переговоры, несмотря на то, что Артур был для них одним из приоритетных вариантов трансфера.

«Зенит» подписал контракт с Артуром в январе 2024 года. За клуб из Санкт-Петербурга полузащитник провел 36 матчей во всех турнирах, забив семь мячей, отдав шесть голевых передач и получив три желтые карточки. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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