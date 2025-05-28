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Матч «Сочи» — «Пари НН» 28 мая 2025 года: когда начало и где смотреть

В среду, 28 мая, «Сочи» принимает «Пари НН» в первом стыковом матче.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: https://vk.com/fcparinn

Матч пройдет на стадионе «Фишт» и начнется в 19:30 мск. Главный арбитр встречи — Сергей Карасев. Игру «Сочи» — «Пари НН» в прямом эфире будет показывать VK Видео.

Главная подробность про стыковые матчи выяснилась в последний момент. «Химкам» отказали в лицензии на участие в РПЛ, а значит, «Пари НН» практически при любом раскладе остается в высшем дивизионе. Если только не появится новое толкование регламента. Правда, переходные матчи отыграть все же придется.

«Сочи» сохранил испанского тренера Морено, несмотря на вылет из РПЛ год назад. По составу команда была одной из лучших в Первой лиге, так что пятым местом она вряд ли довольна. С Гуарирапой пришлось расстаться, зато остались Крамарич, Кравцов, в атаку взяли Мелешина и Писарского. Последние двое забили 17 голов, правда, Мелешин выбыл из-за серьезной травмы колена. «Сочи» с 55 голами стал самой результативной командой ФНЛ, а вот по игре в обороне занял только 6-е место.

«Пари НН» сделал перезагрузку, поменяв на тренерской скамейке Илича на Гончаренко и взяв несколько новичков зимой. Однако подняться выше 13-го места не получилось. Ход с Кокшаровым не сработал, у арендованного форварда снова возникли проблемы со здоровьем, и его вернули в «Краснодар». Грулев забил 4 гола в 12 матчах, Боселли столько забил за один матч с «Крыльями Советов». Правда, уругваец подвел команду, удалившись с «Факелом». Сам Гончаренко признает, что с такой командой ему сложнее работать, чем в топ-клубе, так что до конца еще проблемы в «Пари НН» не решены.

По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является команда из Первой лиги. Да, на проход «Сочи» по итогам двух матчей предлагают коэффициент 1,54, а на «Пари НН» — 2,60. Так на расклад в этой паре повлияла новость о недопуске «Химок». На победу «Сочи» в сегодняшнем матче можно поставить за 1,80, успех «Пари НН» стоит 4,80.