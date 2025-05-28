Матч «Сочи» — «Пари НН» 28 мая 2025 года: когда начало и где смотреть

«Пари НН» сделал перезагрузку, поменяв на тренерской скамейке Илича на Гончаренко и взяв несколько новичков зимой. Однако подняться выше 13-го места не получилось. Ход с Кокшаровым не сработал, у арендованного форварда снова возникли проблемы со здоровьем, и его вернули в «Краснодар». Грулев забил 4 гола в 12 матчах, Боселли столько забил за один матч с «Крыльями Советов». Правда, уругваец подвел команду, удалившись с «Факелом». Сам Гончаренко признает, что с такой командой ему сложнее работать, чем в топ-клубе, так что до конца еще проблемы в «Пари НН» не решены.