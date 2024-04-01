Бразильский журнал вытащил Дани Алвеса из тюрьмы
Популярные бразильский журнал внес залог в размере одна миллиона евро за Дани Алвеса в обмен на эксклюзивный материал о его жизни. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Популярные бразильский журнал внес залог в размере одна миллиона евро за Дани Алвеса в обмен на эксклюзивный материал о его жизни. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
25 марта бывший защитник «Барселоны» вышел из тюрьмы под залог до момента окончательного вступления приговора в силу. Сообщалось, что на выплату залога Алвес мог использовать кредитные средства. Позднее появилась информация, что залог за 40-летнего бразильца внес его бывший одноклубник по «Барселоне» Мемфис Депай.
Испанская журналистка Мариса Бласкес в эфире телепрограммы Fiesta рассказала, что Алвес заключил сделку с бразильским журналом, который внес за него залог.
«Этот журнал известен в Бразилии и мире, он делает отличные статьи об известных людях. Они предоставили деньги в обмен на статью, которую они потом напишут. Она уже готовится», — сообщила Бласкес.
Также она рассказала, задержка подтверждения платежа была связана с процессами международного перевода, из-за чего Алвес провел в тюрьме на несколько дней больше, чем ожидалось. Деньги Дани предоставил не один человек, а целая медийная компания, название которой не сообщается.
Отмечается, что интервью с Алвесом будет записано в видеоформате. Бразилец запросил участие в съемках своей бывшей жены Жоаны Санс, которая развелась с ним в марте 2023 года спустя два месяца после его ареста.
22 февраля Дани Алвес был приговорен к четырем с половиной годам тюремного заключение за изнасилование, совершенное в одном из ночных клубов Барселоны в декабре 2022 года. Также его обязали выплатить пострадавшей 150 тыс. евро, запретив приближаться к ней в течение девяти с половиной лет. Адвокаты футболиста подали апелляцию на приговор.
Дани Алвес выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 и с 2021 по 2022 год. В общей сложности он провел за каталонский клуб 408 матчей, в которых забил 22 мяча и сделал 105 результативных передач.
Алвес является вторым самым титулованным футболистом в истории. На его счету 43 выигранных командных трофея — на один меньше, чем у его бывшего одноклубника по «Барселоне» Лионеля Месси. С каталонцами Алвес завоевал 23 командных трофея.