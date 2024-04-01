Бразильский журнал вытащил Дани Алвеса из тюрьмы

25 марта бывший защитник «Барселоны» вышел из тюрьмы под залог до момента окончательного вступления приговора в силу. Сообщалось, что на выплату залога Алвес мог использовать кредитные средства. Позднее появилась информация, что залог за 40-летнего бразильца внес его бывший одноклубник по «Барселоне» Мемфис Депай.

Испанская журналистка Мариса Бласкес в эфире телепрограммы Fiesta рассказала, что Алвес заключил сделку с бразильским журналом, который внес за него залог.

«Этот журнал известен в Бразилии и мире, он делает отличные статьи об известных людях. Они предоставили деньги в обмен на статью, которую они потом напишут. Она уже готовится», — сообщила Бласкес.

Также она рассказала, задержка подтверждения платежа была связана с процессами международного перевода, из-за чего Алвес провел в тюрьме на несколько дней больше, чем ожидалось. Деньги Дани предоставил не один человек, а целая медийная компания, название которой не сообщается.

Отмечается, что интервью с Алвесом будет записано в видеоформате. Бразилец запросил участие в съемках своей бывшей жены Жоаны Санс, которая развелась с ним в марте 2023 года спустя два месяца после его ареста.

22 февраля Дани Алвес был приговорен к четырем с половиной годам тюремного заключение за изнасилование, совершенное в одном из ночных клубов Барселоны в декабре 2022 года. Также его обязали выплатить пострадавшей 150 тыс. евро, запретив приближаться к ней в течение девяти с половиной лет. Адвокаты футболиста подали апелляцию на приговор.

Дани Алвес выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 и с 2021 по 2022 год. В общей сложности он провел за каталонский клуб 408 матчей, в которых забил 22 мяча и сделал 105 результативных передач.