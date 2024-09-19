Алексей Миранчук сыграл против Месси и забил красивый гол: видео

У хозяев забитыми мячами отметились Саба Лобжанидзе (56') и Алексей Миранчук (84'). У гостей отличились Давид Руис (29') и Леонардо Кампана (59').
Звездный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вышел на замену на 61-й минуте и не сумел отличиться результативными действиями.
Российский полузащитник Алексей Миранчук забил свой дебютный мяч в МЛС в четвертом матче за «Атланту». 28-летний россиянин отыграл полный матч, сделал 31 точную передачу из 38 (82%), нанес четыре удара по воротам (один — в створ) и совершил два успешных кросса из пяти.
Эквадорский нападающий Леонардо Кампана забил юбилейный 30-й мяч в 94-м матче за «Интер Майами», став лучшим бомбардиром в истории клуба. Он обошел аргентинца Гонсало Игуаина, на счету которого было 29 голов в 70 матчах.
«Атланта Юнайтед» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на один балл. «Интер Майами» возглавляет турнирную таблицу Востока, опережая идущий вторым «Цинциннати» на восемь очков.
Обе команды отправляются на выезд в Нью-Йорк, где в субботу сыграют против местных команд — «Атланта» сыграет с «Нью-Йорк Ред Буллс», а «Интер Майами» сойдется с «Нью-Йорк Сити».