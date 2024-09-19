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Алексей Миранчук сыграл против Месси и забил красивый гол: видео

«Атланта Юнайтед» дома сыграла вничью с «Интер Майами» (2:2) в матче регулярного чемпионата МЛС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

У хозяев забитыми мячами отметились Саба Лобжанидзе (56') и Алексей Миранчук (84'). У гостей отличились Давид Руис (29') и Леонардо Кампана (59').

Звездный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вышел на замену на 61-й минуте и не сумел отличиться результативными действиями.

Российский полузащитник Алексей Миранчук забил свой дебютный мяч в МЛС в четвертом матче за «Атланту». 28-летний россиянин отыграл полный матч, сделал 31 точную передачу из 38 (82%), нанес четыре удара по воротам (один — в створ) и совершил два успешных кросса из пяти.

Эквадорский нападающий Леонардо Кампана забил юбилейный 30-й мяч в 94-м матче за «Интер Майами», став лучшим бомбардиром в истории клуба. Он обошел аргентинца Гонсало Игуаина, на счету которого было 29 голов в 70 матчах.

«Атланта Юнайтед» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на один балл. «Интер Майами» возглавляет турнирную таблицу Востока, опережая идущий вторым «Цинциннати» на восемь очков.

Обе команды отправляются на выезд в Нью-Йорк, где в субботу сыграют против местных команд — «Атланта» сыграет с «Нью-Йорк Ред Буллс», а «Интер Майами» сойдется с «Нью-Йорк Сити».