Алексей Миранчук сыграл против Месси и забил красивый гол: видео

Российский полузащитник Алексей Миранчук забил свой дебютный мяч в МЛС в четвертом матче за «Атланту». 28-летний россиянин отыграл полный матч, сделал 31 точную передачу из 38 (82%), нанес четыре удара по воротам (один — в створ) и совершил два успешных кросса из пяти.