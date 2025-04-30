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Экс-игрок «Зенита» обошел Неймара в списке лучших бомбардиров мира

Нападающий «Атлетико Минейро» Халк обошел вингера «Сантоса» Неймара по количеству голов в карьере.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Накануне 38-летний бразилец отличился в первом матче 1/16 финала Кубка Бразилии против «Маринги» (2:2). Этот гол стал 443-м в карьере Халка и позволил ему подняться на девятую строчку в списке лучших бомбардиров среди действующих игроков.

Лучшие бомбардиры мира:

  1. Криштиану Роналду («Аль-Наср») — 934
  2. Лионель Месси («Интер Майами») — 858
  3. Роберт Левандовски («Барселона») — 710
  4. Луис Суарес («Интер Майами») — ​​587
  5. Карим Бензема («Аль-Иттихад») — 494
  6. Эдинсон Кавани («Бока Хуниорс») — 462
  7. Харри Кейн («Бавария») — 447
  8. Эдин Джеко («Фенербахче») — 446
  9. Халк («Атлетико Минейро») — 443
  10. Неймар («Сантос») — 442

С 2012-го по 2016 год Халк выступал за «Зенит». На его счету 148 матчей за российский клуб, в которых он забил 77 мячей и отдал 59 голевых передач. Он является лучшим бомбардиром-легионером в истории «Зенита».

В феврале 2021 года Халк вернулся в Бразилию, подписав контракт с «Атлетико Минейро». В этом сезоне 38-летний нападающий провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал одну голевую передачу.