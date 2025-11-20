Яссин Буну признан лучшим вратарем Африки в 2025 году

34-летний марокканец получил эту награду во второй раз в карьере. Ранее он признавался лучшим в 2023 году после успешного выступления на чемпионате мира в Катаре.
В этом сезоне Буну провел 19 матчей, в которых пропустил 19 мячей и восемь раз оставил свои ворота в неприкосновенности.
Лучшим игроком года в Африке был признан защитник «Пари Сен-Жермен» и партнер Буну по сборной Марокко Ашраф Хакими. Лучшим молодым игроком континента стал марокканский вингер «Уотфорда» Отман Маамма.
Сборной года была признана молодежная сборная Марокко, которая сенсационно выиграла чемпионат мира в Чили. Клубом года стал египетский «Пирамидс», впервые выигравший в прошлом сезоне африканскую Лигу чемпионов.