Футбол. Первая лига
21.11
Волга
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.79
X
3.15
П2
2.71
Футбол. Премьер-лига
21.11
Акрон
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.62
П2
3.62
Футбол. Германия
21.11
Майнц
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.65
П2
2.65
Футбол. Франция
21.11
Ницца
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.81
X
3.88
П2
1.96
Футбол. Испания
21.11
Валенсия
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.52
П2
3.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2

Яссин Буну признан лучшим вратарем Африки в 2025 году

Вратарь «Аль-Хиляля» и сборной Марокко Яссин Буну признан лучшим голкипером Африки.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

34-летний марокканец получил эту награду во второй раз в карьере. Ранее он признавался лучшим в 2023 году после успешного выступления на чемпионате мира в Катаре.

В этом сезоне Буну провел 19 матчей, в которых пропустил 19 мячей и восемь раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

Лучшим игроком года в Африке был признан защитник «Пари Сен-Жермен» и партнер Буну по сборной Марокко Ашраф Хакими. Лучшим молодым игроком континента стал марокканский вингер «Уотфорда» Отман Маамма.

Сборной года была признана молодежная сборная Марокко, которая сенсационно выиграла чемпионат мира в Чили. Клубом года стал египетский «Пирамидс», впервые выигравший в прошлом сезоне африканскую Лигу чемпионов.