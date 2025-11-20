Защитника ПСЖ Хакими признали футболистом года в Африке

27-летний Хакими впервые стал обладателем этой награды. В прошлом году лучшим футболистом Африки стал нигерийский нападающий итальянской «Аталанты» Адемола Лукман. Рекордсменами по количеству побед в номинации являются камерунский нападающий Самюэль Это’О и ивуарийский полузащитник Яя Туре (по четыре).