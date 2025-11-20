Ричмонд
Защитника ПСЖ Хакими признали футболистом года в Африке

Также на награду претендовали Мохаммед Салах и Виктор Осимхен.

Источник: Reuters

РАБАТ, 19 ноября. /ТАСС/. Марокканский защитник французского футбольного клуба ПСЖ Ашраф Хакими получил приз лучшему игроку года в Африке. Об этом сообщает пресс-служба Африканской конфедерации футбола.

Церемония вручения награды состоялась в Рабате. Помимо Хакими, на награду претендовали египетский нападающий английского «Ливерпуля» Мохаммед Салах и нигерийский форвард турецкого «Галатасарая» Виктор Осимхен.

27-летний Хакими впервые стал обладателем этой награды. В прошлом году лучшим футболистом Африки стал нигерийский нападающий итальянской «Аталанты» Адемола Лукман. Рекордсменами по количеству побед в номинации являются камерунский нападающий Самюэль Это’О и ивуарийский полузащитник Яя Туре (по четыре).

В 2025 году Хакими стал победителем Лиги чемпионов вместе с ПСЖ, в финале французская команда обыграла итальянский «Интер» (5:0). В решающем матче защитник забил гол. Также Хакими вместе с ПСЖ выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции в сезоне-2024/25.