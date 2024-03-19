Денис Казанский всухую выиграл второй тур «Битвы прогнозов» и вырвался вперед

Источник: Соцсети

Перед началом четвертьфиналов в шоу «Денис против» началась «Битва прогнозов», в которой сошлись авторитетные хоккейные эксперты — Денис Казанский и Андрей Николишин.

По правилам «Битвы», участника, выбирающего своих фаворитов первыми, определяет жребий. Кроме того, за угаданный исход баллы участнику шоу начисляются с учетом букмекерских коэффициентов.

В первом туре именно высокие коэффициенты сыграли на руку Андрею Николишину. Он угадал проигрыши явных фаворитов в матчах «Динамо» — «Трактор» и СКА — «Автомобилист».

Однако во втором туре Денис Казанский не оставил ни малейшего шанса Андрею Николишину, угадав результаты всех четырех матчей, и вырвался вперед. Счет в «Битве прогнозов» — 12,8:8,1 в пользу Дениса Казанского.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240835&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.