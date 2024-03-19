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23:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Денис Казанский всухую выиграл второй тур «Битвы прогнозов» и вырвался вперед

По итогам вторых матчей четвертьфиналов Кубка Гагарина Денис Казанский опережает Андрея Николишина в «Битве прогнозов» со счетом 12,8:8,1.

Динамо М
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Источник: Соцсети

Перед началом четвертьфиналов в шоу «Денис против» началась «Битва прогнозов», в которой сошлись авторитетные хоккейные эксперты — Денис Казанский и Андрей Николишин.

По правилам «Битвы», участника, выбирающего своих фаворитов первыми, определяет жребий. Кроме того, за угаданный исход баллы участнику шоу начисляются с учетом букмекерских коэффициентов.

В первом туре именно высокие коэффициенты сыграли на руку Андрею Николишину. Он угадал проигрыши явных фаворитов в матчах «Динамо» — «Трактор» и СКА — «Автомобилист».

Однако во втором туре Денис Казанский не оставил ни малейшего шанса Андрею Николишину, угадав результаты всех четырех матчей, и вырвался вперед. Счет в «Битве прогнозов» — 12,8:8,1 в пользу Дениса Казанского.

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Третий тур — уже завтра. А все выпуски шоу «Денис против», посвященные «Битве прогнозов», можно посмотреть в сообществе Спорт Mail.ru в ВК.

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