Денис Казанский всухую выиграл второй тур «Битвы прогнозов» и вырвался вперед
По итогам вторых матчей четвертьфиналов Кубка Гагарина Денис Казанский опережает Андрея Николишина в «Битве прогнозов» со счетом 12,8:8,1.
По итогам вторых матчей четвертьфиналов Кубка Гагарина Денис Казанский опережает Андрея Николишина в «Битве прогнозов» со счетом 12,8:8,1.
Перед началом четвертьфиналов в шоу «Денис против» началась «Битва прогнозов», в которой сошлись авторитетные хоккейные эксперты — Денис Казанский и Андрей Николишин.
По правилам «Битвы», участника, выбирающего своих фаворитов первыми, определяет жребий. Кроме того, за угаданный исход баллы участнику шоу начисляются с учетом букмекерских коэффициентов.
В первом туре именно высокие коэффициенты сыграли на руку Андрею Николишину. Он угадал проигрыши явных фаворитов в матчах «Динамо» — «Трактор» и СКА — «Автомобилист».
Однако во втором туре Денис Казанский не оставил ни малейшего шанса Андрею Николишину, угадав результаты всех четырех матчей, и вырвался вперед. Счет в «Битве прогнозов» — 12,8:8,1 в пользу Дениса Казанского.
Третий тур — уже завтра. А все выпуски шоу «Денис против», посвященные «Битве прогнозов», можно посмотреть в сообществе Спорт Mail.ru в ВК.