КХЛ запустила чемпионат по хоккею 3×3 с участием восьми команд

В первом сезоне примут участие восемь команд, поделенных на два дивизиона.
Дивизион А:
- «Авангард» (Омск)
- «Барыс» (Астана)
- «Металлург» (Магнитогорск)
- «Салават Юлаев» (Уфа)
Дивизион Б:
- «Ак Барс» (Казань)
- «Динамо» (Минск)
- «Сибирь» (Новосибирск)
- «Трактор» (Челябинск)
Новый чемпионат стартует 19 декабря. Организаторы планирует провести 24 тура, всего будет сыграно 312 матчей. По итогам регулярного сезона по три лучшие команды из каждого дивизиона выходят в суперфинал, который будет состояить из группового этапа и плей-офф. Финал первого сезона запланирован на 13 июля 2025 года.
КХЛ стала первой лигой в мире, запустившей формат 3×3 на базе профессиональных хоккейных команд. Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Андрей Точицкий заявил, что в будущем лига рассчитывает на расширение состава участников нового турнира.
«Рассчитываем, что на следующий год состав участников расширится. Мы с оптимизмом на это смотрим и уже слышим положительные отклики от тех клубов, кто не будет играть в первом сезоне. Сейчас турнир организовывается двумя букмекерскими компаниями, и для участия в первом сезоне клубы отбирались из числа тех, кто как раз и сотрудничает с этими компаниями.
Наша позиция в том, что мы договороспособны по всем вопросам. Участвовать будут только те клубы, кто хочет участвовать. Тут не будет никакого принуждения. Мы хотим расширения состава участников, но как это будет, покажет время. Мы открыты для конструктивного диалога», — сказал Точицкий.
Согласно регламенту нового чемпионата, в заявке команд должен присутствовать как минимум один игрок, имеющий не менее 200 матчей в КХЛ за карьеру, либо не менее 80 матчей в КХЛ за последние пять сезонов.