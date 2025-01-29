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Капитан СКА вернулся в строй за 8 дней. Ротенберг заявлял о тяжелой травме

Защитник СКА Александр Никишин примет участие в ближайшей встрече со «Спартаком» и в Матче звезд КХЛ, сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Никишин получил травму в матче с ярославским «Локомотивом» (5:2) 21 января после столкновения с Максимом Шалуновым.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер армейцев Роман Ротенберг выразил возмущение грубостью соперника и тем, что арбитры на площадке не усмотрели нарушения в действиях игрока ярославцев.

— Я не знаю, как завтра он будет себя чувствовать. Может, он вообще не сыграет. Он потерял сознание упал лицом на лед. Если бы он сломал себе челюсть или лицевую кость, он бы больше никогда не сыграл за СКА.

Роман Ротенберг
Новость

Позднее Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение наложить на Шалунова наказание по п.1.8.2 статьи 28 Дисциплинарного регламента и подвергнуть его денежному штрафу.

После игры у врачей СКА было подозрение на сотрясение мозга, но оно не подтвердилось. В случае сотрясения, по правилам КХЛ, хоккеист должен пропустить не менее трех недель и пройти тщательную проверку при возвращении на лед и в начале следующего сезона.

«Александр Никишин прошел все необходимые медицинские обследования и МРТ, по его итогам получил положительное заключение от врачей-неврологов и готов вернуться в состав! У Никишина нет неврологической симптоматики, артериальное давление находится в пределах нормы.

Наш капитан уже участвует в тренировочном процессе с полным контактом и готов выкладываться на 100 процентов в ближайших матчах СКА без риска для здоровья.

Александр примет участие в игре завтра и планирует участие в Матче Звезд. Благодарим КХЛ за содействие по данному вопросу», — говорится в заявлении на официальной странице СКА в VK.

23-летний Никишин выступает за СКА с 2022 года. В текущем сезоне Никишин набрал 29 (11+18) очков в 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

СКА
5:2
1:1, 3:1, 1:0
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
21.01.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 22846 зрителей
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Игорь Никитин
Вратари
Егор Заврагин
Алексей Мельничук
(Алексей Мельничук)
1-й период
00:27
Артем Земченок
14:32
Георгий Иванов
14:50
Сергей Плотников
(Иван Демидов, Александр Никишин)
15:22
Арсений Грицюк
15:22
Рушан Рафиков
18:16
Максим Березкин
(Мартин Гернат, Артур Каюмов)
2-й период
20:25
Арсений Грицюк
(Захар Бардаков, Александр Никишин)
23:33
Иван Демидов
(Сергей Сапего, Захар Бардаков)
25:35
Валентин Зыков
27:44
Максим Шалунов
(Артур Каюмов, Рушан Рафиков)
35:48
Захар Бардаков
3-й период
42:18
Рихард Паник
46:26
Артем Земченок
53:41
Андрей Педан
56:51
Сергей Плотников
Статистика
10
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
Локомотив
Спартак
КХЛ: таблица и календарь