Капитан СКА вернулся в строй за 8 дней. Ротенберг заявлял о тяжелой травме

«Александр Никишин прошел все необходимые медицинские обследования и МРТ, по его итогам получил положительное заключение от врачей-неврологов и готов вернуться в состав! У Никишина нет неврологической симптоматики, артериальное давление находится в пределах нормы.



Наш капитан уже участвует в тренировочном процессе с полным контактом и готов выкладываться на 100 процентов в ближайших матчах СКА без риска для здоровья.



Александр примет участие в игре завтра и планирует участие в Матче Звезд. Благодарим КХЛ за содействие по данному вопросу», — говорится в заявлении на официальной странице СКА в VK.