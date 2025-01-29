Капитан СКА вернулся в строй за 8 дней. Ротенберг заявлял о тяжелой травме

Никишин получил травму в матче с ярославским «Локомотивом» (5:2) 21 января после столкновения с Максимом Шалуновым.
На послематчевой пресс-конференции главный тренер армейцев Роман Ротенберг выразил возмущение грубостью соперника и тем, что арбитры на площадке не усмотрели нарушения в действиях игрока ярославцев.
— Я не знаю, как завтра он будет себя чувствовать. Может, он вообще не сыграет. Он потерял сознание упал лицом на лед. Если бы он сломал себе челюсть или лицевую кость, он бы больше никогда не сыграл за СКА.
Позднее Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение наложить на Шалунова наказание по п.1.8.2 статьи 28 Дисциплинарного регламента и подвергнуть его денежному штрафу.
После игры у врачей СКА было подозрение на сотрясение мозга, но оно не подтвердилось. В случае сотрясения, по правилам КХЛ, хоккеист должен пропустить не менее трех недель и пройти тщательную проверку при возвращении на лед и в начале следующего сезона.
«Александр Никишин прошел все необходимые медицинские обследования и МРТ, по его итогам получил положительное заключение от врачей-неврологов и готов вернуться в состав! У Никишина нет неврологической симптоматики, артериальное давление находится в пределах нормы.
Наш капитан уже участвует в тренировочном процессе с полным контактом и готов выкладываться на 100 процентов в ближайших матчах СКА без риска для здоровья.
Александр примет участие в игре завтра и планирует участие в Матче Звезд. Благодарим КХЛ за содействие по данному вопросу», — говорится в заявлении на официальной странице СКА в VK.
23-летний Никишин выступает за СКА с 2022 года. В текущем сезоне Никишин набрал 29 (11+18) очков в 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ.