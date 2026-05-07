«Авангард» не смог покинуть Ярославль из-за закрытого аэропорта

Накануне «Авангард» на выезде в овертайме проиграл ярославскому «Локомотиву» в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ (3:4). Действующий обладатель Кубка Гагарина — «Локомотив» отыгрался по ходу серии со счета 1−3.
— Наша команда еще в Ярославле — аэропорт закрыт для авиасообщения. Но когда «ястребы» отправятся в Омск, мы сразу сообщим. Зовем всех встретить их дома, в нашем аэропорту, —говорится в заявлении пресс-службы «Авангарда».
Голкипер «Авангарда» Никита Серебряков был признан КХЛ лучшим в своем амплуа по итогам полуфиналов Кубка Гагарина. Он одержал три победы в семи матчах с коэффициентом надежности 2,00 и 93,8 процентами отраженных бросков. В четвертом матче серии против «Локомотива» Серебряков отыграл на ноль.
«Авангард» завершил регулярный чемпионат на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина команда обыграла нижнекамский «Нефтехимик» (4−1), во втором — ЦСКА (4−1).
Ярославский «Локомотив» сыграет в финале Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом». Серия до четырех побед стартует в понедельник, 11 мая. Первая встреча пройдет в Ярославле и начнется в 14.30 по московскому времени.
Боб Хартли
Ги Буше
Даниил Исаев
(00:00-88:31)
Никита Серебряков
(00:00-88:31)
00:25
Никита Кирьянов
(Александр Елесин, Рихард Паник)
05:00
Александр Волков
(Василий Пономарев, Дамир Шарипзянов)
25:49
Константин Окулов
33:27
Джозеф Чеккони
(Александр Волков, Николай Прохоркин)
39:29
Максим Шалунов
(Александр Полунин)
51:35
Егор Сурин
(Мартин Гернат)
88:31
Максим Березкин
(Алексей Береглазов, Артур Каюмов)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
