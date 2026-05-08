«Авангард» больше суток не может вылететь из Ярославля

Голкипер «Авангарда» Никита Серебряков был признан КХЛ лучшим в своем амплуа по итогам полуфиналов Кубка Гагарина. Он одержал три победы в семи матчах с коэффициентом надежности 2,00 и 93,8 процентами отраженных бросков. В четвертом матче серии против «Локомотива» Серебряков отыграл на ноль.