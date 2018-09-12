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17:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Кросби привез болельщикам абонементы и отпросил детей из школы

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби поучаствовал в традиционной акции, кода хоккеисты развозят сезонные абонементы болельщикам команды.

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Источник: AP 2018

Перед стартом регулярного чемпионата-2018/19 Кросби заехал в несколько домов, где вручил абонементы и пообщался с болельщиками.

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С детьми одного из фанов лидер «Питтсбурга» сыграл в уличный хоккей, а затем написал записку для школы, в которой объяснил, почему ребята не пришли на уроки.

«Пожалуйста, освободите Джоуи и Софию от школы, мы играли в уличный хоккей», — сообщил в записке Кросби.

Во время загрузки произошла ошибка.
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