Кросби привез болельщикам абонементы и отпросил детей из школы

Перед стартом регулярного чемпионата-2018/19 Кросби заехал в несколько домов, где вручил абонементы и пообщался с болельщиками.

С детьми одного из фанов лидер «Питтсбурга» сыграл в уличный хоккей, а затем написал записку для школы, в которой объяснил, почему ребята не пришли на уроки.



«Пожалуйста, освободите Джоуи и Софию от школы, мы играли в уличный хоккей», — сообщил в записке Кросби.