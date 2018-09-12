Кросби привез болельщикам абонементы и отпросил детей из школы
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби поучаствовал в традиционной акции, кода хоккеисты развозят сезонные абонементы болельщикам команды.
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби поучаствовал в традиционной акции, кода хоккеисты развозят сезонные абонементы болельщикам команды.
Перед стартом регулярного чемпионата-2018/19 Кросби заехал в несколько домов, где вручил абонементы и пообщался с болельщиками.
С детьми одного из фанов лидер «Питтсбурга» сыграл в уличный хоккей, а затем написал записку для школы, в которой объяснил, почему ребята не пришли на уроки.
«Пожалуйста, освободите Джоуи и Софию от школы, мы играли в уличный хоккей», — сообщил в записке Кросби.