Непробиваемые российские вратари и великолепный Панарин: итоги дня в НХЛ

Кузьменко и Михеев поучаствовали в историческом разгроме

Самыми результативными российскими игроками игрового дня стали нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашев, нападающий «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко, нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов и нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 4, 3.11.2023, 5:30 Сан-Хосе 1 Ванкувер 10

Барбашев отметился шайбой в большинстве во втором периоде, которая помогла его команде дома одержать победу над «Виннипег Джетс» (5:2). В третьем периоде Барбашев добавил на свой счет результативную передачу, а его одноклубник Павел Дорофеев отметился голевой передачей в первом периоде.

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Российские нападающие внесли лепту в исторический разгром «Сан-Хосе Шаркс» (10:1). На счету Кирилла Кузьменко шестая шайба «Ванкувера», пятую записал на свой счет Илья Михеев. Также Кузьменко отметился результативной передачей в большинстве в первом периоде. «Сан-Хосе» потерпел крупнейшее домашнее поражение в истории клуба, а «Ванкувер» одержал самую крупную гостевую победу в своей истории.

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Шайба Кирилла Капризова не помогла его команде обыграть «Нью-Джерси Девилз» (3:5). Россиянин смог прервать серию из пяти матчей подряд без заброшенных шайб, но его команде от этого не легче — у «Миннесоты» четвертое поражение подряд.

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Кирилл Марченко из «Коламбуса» триумфально вернулся на лед и открыл счет в домашней игре против «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:2). Ассистировал ему его соотечественник Дмитрий Воронков. В третьем периоде голевую передачу на свой счет записал защитник Иван Проворов, поучаствовавший в результативной атаке на пустые ворота.

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Российские вратари затмили Овечкина

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 4, 3.11.2023, 2:00 Детройт 0 Флорида 2

«Флорида Пантерз» на выезде обыграла «Детройт Ред Уингз» (2:0). Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский оформил первый в сезоне «сухарь», отразив все 22 броска по своим воротам. Защитник Дмитрий Куликов поучаствовал во второй шайбе, которая была забита Антоном Лунделлом в пустые ворота.

«Нью-Йорк Рейнджерс» дома обыграл «Каролину Харрикейнз» (2:1). Лидер «Рейнджерс» записал на свой счет голевую передачу и продлил результативную серию до 10 матчей. До повторения рекорда франшизы Панарину осталось четыре игры. Вратарь «синерубашечников» Игорь Шестеркин отразил 26 из 27 бросков по своим воротам.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 4, 3.11.2023, 2:00 Рейнджерс 2 Каролина 1

«Оттава Сенаторз» дома не смогла одолеть «Лос-Анджелес Кингз» (2:3). Нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко поучаствовал во второй шайбе своей команды, отметившись результативной передачей на Джоша Норриса.

«Нью-Йорк Айлендерс» на выезде обыграл «Вашингтон Кэпиталз» (3:0). Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил все 32 броска по своим воротам, оформив шатаут во втором матче кряду. Эта игра стала для Варламова 40-м «сухим» матчем в НХЛ — он стал третьим российским вратарем, достигшим этой отметки. На счету Александра Овечкина три броска по воротам и худший в команде показатель полезности — «-3».