Непробиваемые российские вратари и великолепный Панарин: итоги дня в НХЛ
Минувшей ночью в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) состоялись 11 матчей регулярного чемпионата, а в одном из них было заброшено 11 шайб.
Минувшей ночью в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) состоялись 11 матчей регулярного чемпионата, а в одном из них было заброшено 11 шайб.
Самыми результативными российскими игроками игрового дня стали нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашев, нападающий «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко, нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов и нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко.
Барбашев отметился шайбой в большинстве во втором периоде, которая помогла его команде дома одержать победу над «Виннипег Джетс» (5:2). В третьем периоде Барбашев добавил на свой счет результативную передачу, а его одноклубник Павел Дорофеев отметился голевой передачей в первом периоде.
Российские нападающие внесли лепту в исторический разгром «Сан-Хосе Шаркс» (10:1). На счету Кирилла Кузьменко шестая шайба «Ванкувера», пятую записал на свой счет Илья Михеев. Также Кузьменко отметился результативной передачей в большинстве в первом периоде. «Сан-Хосе» потерпел крупнейшее домашнее поражение в истории клуба, а «Ванкувер» одержал самую крупную гостевую победу в своей истории.
Шайба Кирилла Капризова не помогла его команде обыграть «Нью-Джерси Девилз» (3:5). Россиянин смог прервать серию из пяти матчей подряд без заброшенных шайб, но его команде от этого не легче — у «Миннесоты» четвертое поражение подряд.
Кирилл Марченко из «Коламбуса» триумфально вернулся на лед и открыл счет в домашней игре против «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:2). Ассистировал ему его соотечественник Дмитрий Воронков. В третьем периоде голевую передачу на свой счет записал защитник Иван Проворов, поучаствовавший в результативной атаке на пустые ворота.
«Флорида Пантерз» на выезде обыграла «Детройт Ред Уингз» (2:0). Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский оформил первый в сезоне «сухарь», отразив все 22 броска по своим воротам. Защитник Дмитрий Куликов поучаствовал во второй шайбе, которая была забита Антоном Лунделлом в пустые ворота.
«Нью-Йорк Рейнджерс» дома обыграл «Каролину Харрикейнз» (2:1). Лидер «Рейнджерс» записал на свой счет голевую передачу и продлил результативную серию до 10 матчей. До повторения рекорда франшизы Панарину осталось четыре игры. Вратарь «синерубашечников» Игорь Шестеркин отразил 26 из 27 бросков по своим воротам.
«Оттава Сенаторз» дома не смогла одолеть «Лос-Анджелес Кингз» (2:3). Нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко поучаствовал во второй шайбе своей команды, отметившись результативной передачей на Джоша Норриса.
«Нью-Йорк Айлендерс» на выезде обыграл «Вашингтон Кэпиталз» (3:0). Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил все 32 броска по своим воротам, оформив шатаут во втором матче кряду. Эта игра стала для Варламова 40-м «сухим» матчем в НХЛ — он стал третьим российским вратарем, достигшим этой отметки. На счету Александра Овечкина три броска по воротам и худший в команде показатель полезности — «-3».
«Бостон Брюинз» дома обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» (3:2 Б). Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 38 бросков из 40 по своим воротам, но в послематчевой буллитной серии не смог отразить ни одного броска.