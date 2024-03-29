Две передачи Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Сан-Хосе»

У хозяев отличились Джоэль Эрикссон Эк (17'), Мэттью Болди (41') и Райан Хартман (60'). У гостей единственный результативный бросок на счету Микаэля Гранлунда (30').
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов записал на свой счет две результативные передачи и был признан второй звездой матча. Отдельно стоит отметить его ювелирную передачу на Эрикссон Эка между двух защитников.
После 65 сыгранных матчей на счету Капризова 81 (36+45) набранное очко. 26-летний россиянин стал первый игроком в истории «Миннесоты», кто смог набрать не менее 80 очков на протяжении двух или более сезонов подряд. Франшиза существует с 2000 года.
«Миннесота» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции и отстает от зоны плей-офф на восемь очков. Следующий матч «дикари» проведут в субботу, 30 марта, дома против «Вегаса».
Другие результаты игрового дня:
«Каролина» дома обыграла «Детройт» (4:0). Нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей.
«Вегас» на выезде победил «Виннипег» (4:1). Счет в матче открыл нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев, а его одноклубник Иван Барбашев отметился дублем.
«Эдмонтон» дома обыграл «Лос-Анджелес» (4:1). Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи, вплотную приблизившись к Никите Кучерову и Натану Маккиннону в списке лучших бомбардиров сезона.
«Даллас» на выезде обыграл «Ванкувер» (3:1) и стал первой командой Запада, оформившей выход в плей-офф. От Востока места в плей-офф минувшей ночью получили «Каролина», «Бостон» и «Флорида».