Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Нэшвилл
84
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Даллас
13
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Анахайм
42
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо
Рейнджерс
Б
23
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон
Лос-Анджелес
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
Вегас
14
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота
Сан-Хосе
31
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
Калгари
53
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина
Детройт
40
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль
Филадельфия
41
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава
Чикаго
20
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург
Коламбус
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Вашингтон
51
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида
Айлендерс
23
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
05:00
Аризона
Нэшвилл
84
05:00
Ванкувер
Даллас
13
05:00
Сиэтл
Анахайм
42
04:00
Колорадо
Рейнджерс
Б
23
04:00
Эдмонтон
Лос-Анджелес
41
03:00
Виннипег
Вегас
14
03:00
Миннесота
Сан-Хосе
31
03:00
Сент-Луис
Калгари
53
Хоккей. НХЛ. Все результаты
10:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Две передачи Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Сан-Хосе»

«Миннесота» дома обыграла «Сан-Хосе» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Миннесота
Сан-Хосе
Каролина
Детройт
Вегас
Виннипег
Эдмонтон
Лос-Анджелес
Даллас
ВанкуверНХЛ: таблица и календарь
Во время загрузки произошла ошибка.

У хозяев отличились Джоэль Эрикссон Эк (17'), Мэттью Болди (41') и Райан Хартман (60'). У гостей единственный результативный бросок на счету Микаэля Гранлунда (30').

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов записал на свой счет две результативные передачи и был признан второй звездой матча. Отдельно стоит отметить его ювелирную передачу на Эрикссон Эка между двух защитников.

После 65 сыгранных матчей на счету Капризова 81 (36+45) набранное очко. 26-летний россиянин стал первый игроком в истории «Миннесоты», кто смог набрать не менее 80 очков на протяжении двух или более сезонов подряд. Франшиза существует с 2000 года.

«Миннесота» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции и отстает от зоны плей-офф на восемь очков. Следующий матч «дикари» проведут в субботу, 30 марта, дома против «Вегаса».

Другие результаты игрового дня:

«Каролина» дома обыграла «Детройт» (4:0). Нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей.

«Вегас» на выезде победил «Виннипег» (4:1). Счет в матче открыл нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев, а его одноклубник Иван Барбашев отметился дублем.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

«Эдмонтон» дома обыграл «Лос-Анджелес» (4:1). Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи, вплотную приблизившись к Никите Кучерову и Натану Маккиннону в списке лучших бомбардиров сезона.

«Даллас» на выезде обыграл «Ванкувер» (3:1) и стал первой командой Запада, оформившей выход в плей-офф. От Востока места в плей-офф минувшей ночью получили «Каролина», «Бостон» и «Флорида».

Читайте также от «Спорт Mail.ru»
Хаби Алонсо не возглавит «Ливерпуль» после ухода Клоппа
Франция — главный фаворит Евро-2024 по версии Goal
В АПЛ больше не будут подавать мячи футболистам
Две передачи Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Сан-Хосе»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь