Дубль Кузьменко не помог «Калгари» обыграть «Анахайм»

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 26, 3.04.2024, 4:00 Калгари 3 Анахайм 5

У гостей дублем отметился Алекс Киллорн (46', 54'), еще по одной шайбе забросили Мэйсон Мактавиш (15'), Трой Терри (34') и Кэм Фаулер (42'). У хозяев забивали Егор Шарангович (23') и дважды Андрей Кузьменко (31', 50').

Кузьменко продлил свою результативную серию до трех матчей и оформил свой третий дубль за последний месяц. 28-летний россиянин был признан второй звездой матча. Всего на его счету после 64 сыгранных матчей 35 (17+18) набранных очков.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=1e5a065518715791&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240995" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Белорус Шарангович забросил впервые за восемь матчей, реализовав большинство. Всего на счету 25-летнего нападающего после 74 сыгранных матчей 54 (29+25) набранных очков.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=c46611b4b0aca755&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241000" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Калгари» проиграл шесть из семи последних матчей и занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч команда проведет в пятницу, 5 апреля, на выезде против «Виннипега».

Другие результаты игрового дня

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 26, 3.04.2024, 2:00 Монреаль 5 Флорида 3

«Монреаль» дома обыграл «Флориду» (6:3). Нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко и его одноклубник Дмитрий Куликов записали на свой счет по результативной передаче.

«Айлендерс» дома победил «Чикаго» (2:1). Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 18 из 19 бросков по своим воротам и одержал 23-ю победу в сезоне. Он был признан третьей звездой матча.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 26, 3.04.2024, 3:00 Миннесота 3 Оттава 2

«Миннесота» дома одолела «Оттаву» (3:2). Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился результативной передачей.

«Вегас» дома обыграл «Ванкувер» (6:2). Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев оформил две результативные передачи. Нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин отметился результативной передачей. Защитник «Ванкувера» Никита Задоров был удален до конца матча за силовой прием против канадца Бретта Хаудена.