Дубль Кузьменко не помог «Калгари» обыграть «Анахайм»
«Анахайм» на выезде обыграл «Калгари» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
У гостей дублем отметился Алекс Киллорн (46', 54'), еще по одной шайбе забросили Мэйсон Мактавиш (15'), Трой Терри (34') и Кэм Фаулер (42'). У хозяев забивали Егор Шарангович (23') и дважды Андрей Кузьменко (31', 50').
Кузьменко продлил свою результативную серию до трех матчей и оформил свой третий дубль за последний месяц. 28-летний россиянин был признан второй звездой матча. Всего на его счету после 64 сыгранных матчей 35 (17+18) набранных очков.
Белорус Шарангович забросил впервые за восемь матчей, реализовав большинство. Всего на счету 25-летнего нападающего после 74 сыгранных матчей 54 (29+25) набранных очков.
«Калгари» проиграл шесть из семи последних матчей и занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч команда проведет в пятницу, 5 апреля, на выезде против «Виннипега».
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