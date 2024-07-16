Тарасова высказалась об отказе каналов транслировать Олимпиаду

«Отказаться показывать Олимпиаду по телевизору — неправильное решение. Мы не участвуем, но Игры должны же смотреть все! За что нам такое наказание? Зачем они своих наказывают? Поэтому я буду искать другие источники и обязательно посмотрю Олимпийские игры в Париже», — приводит слова Тарасовой Sport24.

13 июля появилась информация о том, что «Первый канал» и входящий в государственный холдинг ВГТРК канал «Россия 1» не будут транслировать Олимпийские игры в Париже.