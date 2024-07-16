Тарасова высказалась об отказе каналов транслировать Олимпиаду
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что федеральные телеканалы не будут транслировать летние Олимпийские игры в Париже.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что федеральные телеканалы не будут транслировать летние Олимпийские игры в Париже.
«Отказаться показывать Олимпиаду по телевизору — неправильное решение. Мы не участвуем, но Игры должны же смотреть все! За что нам такое наказание? Зачем они своих наказывают? Поэтому я буду искать другие источники и обязательно посмотрю Олимпийские игры в Париже», — приводит слова Тарасовой Sport24.
13 июля появилась информация о том, что «Первый канал» и входящий в государственный холдинг ВГТРК канал «Россия 1» не будут транслировать Олимпийские игры в Париже.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В отношении спортсменов из России и Беларуси продолжают действовать ограничения. На соревнованиях они смогут выступить только в индивидуальных видах, в нейтральном статусе и при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, а их награды не будут отображаться в медальной таблице. На данный момент приглашение МОК на Олимпиаду приняли 15 российских спортсменов.