Мышцы — это красиво: 5 спортсменок, которые задали моду на рельефные тела

Но Серена несла свою силу с королевским достоинством, превратив ее в фирменный стиль. Она не прятала свои бицепсы под длинными рукавами, а выставляла их напоказ в рекламных кампаниях Nike и на обложках Vogue. А ее съемка для Sports Illustrated, где она в одном боди сидела на троне, стала легендарной. Это был не просто снимок, это был манифест: сила — это сексуально и красиво.