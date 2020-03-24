Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 24 марта
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости вторника 24 марта из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости вторника 24 марта из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Сообщается, что глава МОК Томас Бах согласился с предложением
У бывшего полузащитника
15 марта Астафьев с командой в срочном порядке вернулись из Испании, где клуб находился на сборах.
Футболисты английских футбольных клубов согласились доиграть сезон 2019/2020 без зрителей. Английская
Предполагается, что игры возобновятся не ранее 30 апреля. Ранее сообщалось, что остаток сезона может быть доигран на нейтральных стадионах при пустых трибунах, по несколько матчей на арене в день.
Олимпийский чемпион-2012 и двукратный чемпион мира по плаванию Кэмерон Ван дер Бург заболел коронавирусом. Об этом он рассказал в своем твиттере.
«Сегодня уже 14 дней, как я борюсь с COVID-19. Безусловно, это самый страшный вирус, который я
По словам спортсмена, несмотря на то, что самые тяжелые симптомы уже прошли, он все еще чувствует себя очень слабым и страдает от кашля.
«Тренировки на базе в Баковке отменены. Игроки будут поддерживать форму в домашних условиях», — говорится в сообщении на официальном сайте «железнодорожников».
Напомним, что чемпионат России по футболу был приостановлен после 22 тура. Предполагалось, что турнир возобновится 10 апреля, однако в настоящий момент рассматривается возможность возобновить турнир 3 или 17 мая.