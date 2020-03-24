Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 24 марта

Источник: РИА "Новости"

Президент МОК согласился перенести Олимпиаду в Токио на год

Премьер-министр Японии Синдзо Абе предложил Международному олимпийскому комитету (МОК) перенести Олимпиаду в Токио на следующий, 2021 год. Игры должны были пройти в этом году с 24 июля по 9 августа.

Сообщается, что глава МОК Томас Бах согласился с предложением из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Точные новые даты проведения Игр еще не известны.

Экс-футболист «Зенита» заразился коронавирусом

У бывшего полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Максима Астафьева, в настоящий момент выступающего за футбольный клуб «Ленинградец», обнаружили коронавирус. В настоящий момент футболист находится в Боткинской больнице. Игрок был госпитализирован с повышенной температурой.

15 марта Астафьев с командой в срочном порядке вернулись из Испании, где клуб находился на сборах.

Английские клубы согласны доиграть сезон без зрителей

Матч Лиги Европы, прошедший при пустых трибунах | Источник: AFP 2020

Футболисты английских футбольных клубов согласились доиграть сезон 2019/2020 без зрителей. Английская премьер-лига была приостановлена 13 марта в связи с распространением коронавируса. Также были приостановлены чемпионаты во втором, третьем, четвертом дивизионах, а так же женский чемпионат.

Предполагается, что игры возобновятся не ранее 30 апреля. Ранее сообщалось, что остаток сезона может быть доигран на нейтральных стадионах при пустых трибунах, по несколько матчей на арене в день.

Олимпийский чемпион из ЮАР заболел коронавирусом

Олимпийский чемпион-2012 и двукратный чемпион мира по плаванию Кэмерон Ван дер Бург заболел коронавирусом. Об этом он рассказал в своем твиттере.

«Сегодня уже 14 дней, как я борюсь с COVID-19. Безусловно, это самый страшный вирус, который я когда-либо переносил, несмотря на то что я здоровый человек с сильными легкими», — написал он.

По словам спортсмена, несмотря на то, что самые тяжелые симптомы уже прошли, он все еще чувствует себя очень слабым и страдает от кашля.

Московский «Локомотив» перевел игроков на тренировки на дому

«Тренировки на базе в Баковке отменены. Игроки будут поддерживать форму в домашних условиях», — говорится в сообщении на официальном сайте «железнодорожников».