Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 23 марта

Источник: AFP 2020

Канада и Австралия отказались от участия в Олимпиаде-2020

Олимпийский и паралимпийский комитеты Канады отказались от участия в Олимпиаде-2020 в Токио. Игры должны пройти с 25 июля по 9 августа. Это решение объясняется рисками, связанными с эпидемией коронавируса.

Олимпийский комитет Австралии заявил, что австралийские спортсмены будут готовиться к Олимпиаде так, как если бы Игры были перенесены на 2021 год.

Матч Лиги чемпионов назвали рассадником коронавируса в Италии

Итальянские журналисты назвали одной из причин распространения коронавируса в стране матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Валенсией». Матч был сыгран 19 февраля в Милане при полных трибунах.

По информации журналистов, перед матчем у стадиона было полицейское оцепление, и болельщики стояли близко друг к другу. Также они добирались на стадион в переполненных вагонах метро.

В системе «Барселоны» обнаружили первый случай заражения коронавирусом

Испанские журналисты сообщили, что в системе «Барселоны» зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. По информации испанского издания Mundo Deportivo, заболели скаут клуба по Южной Америке и его жена. Оба в настоящий момент находятся в Бразилии, в Сан-Паулу. Они испытывают легкие симптомы и не были госпитализированы.

Оргкомитет Олимпиады-2020 не рассматривает вариант отмены Игр

Исполнительный директор организационного комитета Олимпийских Игр 2020 Тосиро Муто заявил, что вариант полной отмены Олимпиады не рассматривается. Также он отметил, что пока не принято окончательного решения относительно сроков проведения Игр.

По словам Муто, предстоит «обсуждение различных сценариев развития, одним из которых является возможный перенос Игр».

24 российских фехтовальщика проверят на коронавирус

Российские фехтовальщики, выступавшие на этапе Гран-при в Будапеште, пройдут тестирование на коронавирус 26 марта. В тестировании примут участие 24 спортсмена.

Соревнования проходили с 6 по 8 марта. Коронавирус был выявлен у нескольких китайских и южнокорейских спортсменов.