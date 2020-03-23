Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 23 марта
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости понедельника 23 марта из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости понедельника 23 марта из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Олимпийский и паралимпийский комитеты Канады отказались от участия в Олимпиаде-2020 в Токио. Игры должны пройти с 25 июля по 9 августа. Это решение объясняется рисками, связанными с эпидемией коронавируса.
Олимпийский комитет Австралии заявил, что австралийские спортсмены будут готовиться к Олимпиаде так, как если бы Игры были перенесены на 2021 год.
Итальянские журналисты назвали одной из причин распространения коронавируса в стране матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Валенсией». Матч был сыгран 19 февраля в Милане при полных трибунах.
По информации журналистов, перед матчем у стадиона было полицейское оцепление, и болельщики стояли близко друг к другу. Также они добирались на стадион в переполненных вагонах метро.
Испанские журналисты сообщили, что в системе «Барселоны» зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. По информации испанского издания Mundo Deportivo, заболели скаут клуба по Южной Америке и его жена. Оба в настоящий момент находятся в Бразилии, в
Исполнительный директор организационного комитета Олимпийских Игр 2020 Тосиро Муто заявил, что вариант полной отмены Олимпиады не рассматривается. Также он отметил, что пока не принято окончательного решения относительно сроков проведения Игр.
По словам Муто, предстоит «обсуждение различных сценариев развития, одним из которых является возможный перенос Игр».
Российские фехтовальщики, выступавшие на этапе
Соревнования проходили с 6 по 8 марта. Коронавирус был выявлен у нескольких китайских и южнокорейских спортсменов.