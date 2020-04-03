Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 3 апреля

Источник: Insragram РФС

Российский футбольный союз вместе со спортивным комплексом «Лужники» призвали россиян оставаться дома во время пандемии коронавируса.

На медиакровле стадиона появился хештег #оставайтесьдома.

Нурмагомедов рассказал, когда может пройти бой с Фергюсоном

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов рассказал, что его бой против американца Тони Фергюсона может пройти в августе в Сан-Франциско или в сентябре в Абу-Даби.

«UFC планирует турнир в Сан-Франциско в августе. Я бы мог подраться (с Фергюсоном) там, если это все, возможно, закончится, Также есть вариант в середине сентября в Абу-Даби», — рассказал Нурмагомедов.

Поединок должен был состояться 18 апреля в Нью-Йорке, но был отменен из-за пандемии коронавируса.

Что полезно знать Если сидишь дома

Два сотрудника центра подготовки сборных России заразились коронавирусом

Два сотрудника учебно-тренировочной базы «Новогорск», на которых обычно готовятся к соревнованиям сборные России по различным видам спорта, заразились коронавирусом.

Всего в «Новогорске» выявлено четыре случая заражения, помимо двух сотрудников заболели гимнаст Сергей Найдин и тренер Андрей Родионенко.

Игроки «Баварии» откажутся от части зарплаты в пользу сотрудников клуба

Футболисты мюнхенской «Баварии» откажутся от 20% зарплаты в связи с непростой финансовой ситуацией, вызванной пандемией коронавируса.

Футболисты и тренеры многих команд пошли на понижение зарплат ради гарантированных выплат сотрудникам клубов. В частности, в Германии на подобный шаг пошли игроки дортмундской «Боруссии» и одноименной команды из Менхенгладбаха.

Головин вернулся в Россию из Монако

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вернулся в Россию на время карантина. Об этом сообщил первый тренер футболиста Александр Плясунов.

«С Сашей я ещё не общался, но знаю одно — он сейчас в Калтане. Находится на обязательном двухнедельном карантине после прилёта из Монако», — сказал Плясунов.