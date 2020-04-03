Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 3 апреля
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости пятницы 3 апреля из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости пятницы 3 апреля из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Российский футбольный союз вместе со спортивным комплексом «Лужники» призвали россиян оставаться дома во время пандемии коронавируса.
На медиакровле стадиона появился хештег #оставайтесьдома.
Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов рассказал, что его бой против американца Тони Фергюсона может пройти в августе в
«UFC планирует турнир в
Поединок должен был состояться 18 апреля в
Два сотрудника
Всего в «Новогорске» выявлено четыре случая заражения, помимо двух сотрудников заболели гимнаст Сергей Найдин и тренер Андрей Родионенко.
Футболисты мюнхенской «Баварии» откажутся от 20% зарплаты в связи с непростой финансовой ситуацией, вызванной пандемией коронавируса.
Футболисты и тренеры многих команд пошли на понижение зарплат ради гарантированных выплат сотрудникам клубов. В частности, в Германии на подобный шаг пошли игроки дортмундской «Боруссии» и одноименной команды из Менхенгладбаха.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вернулся в Россию на время карантина. Об этом сообщил первый тренер футболиста Александр Плясунов.
«С Сашей я ещё не общался, но знаю одно — он сейчас в Калтане. Находится на обязательном двухнедельном карантине после прилёта из Монако», — сказал Плясунов.