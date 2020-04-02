Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 2 апреля

Источник: Reuters

Чемпионат России не возобновится до лета

Российский футбольный союз отменил все турниры до лета из-за пандемии коронавируса. При этом о досрочном завершении сезонов в турнирах, которые были приостановлены, речи не идет, они будут доиграны после возобновления.

Напомним, что 17 марта российская премьер-лига была приостановлена. Изначально предполагалось, что чемпионат возобновится 10 апреля.

Что полезно знать Если сидишь дома

Российского спортсмена хотели заразить коронавирусом

Российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят чуть не стал подопытным. Хельмут Марко, менеджер команды «Ред Булл», за которую выступает россиянин, предложил организовать для гонщиков тренировочный лагерь, в котором они могли бы переболеть коронавирусом.

«Мы могли бы организовать для них тренировочный лагерь на период, пока нет гонок. Это было бы идеальное место, где они могли бы заразиться коронавирусом и переболеть. Все наши пилоты — здоровые, молодые ребята. От этого они стали бы только сильнее», — сказал Марко.

Он также добавил, что команда отвергла это предложение.

Белорусские болельщики начали бойкотировать футбольные матчи

Чемпионат Беларуси — единственный не приостановленный европейский футбольный турнир. При этом матчи проходят со зрителями.

Болельщики некоторых команд уже призывают бойкотировать матчи. Они считают, что ходить на игры в условиях пандемии коронавируса небезопасно. Также сообщается, что некоторые футболисты просят приостановить чемпионат.

Футболист клуба главной североамериканской футбольной лиги MLS «Филадельфия» заразился коронавирусом. Имя игрока не называется. Сообщается, что он стал первым футболистом из MLS, заболевшим коронавирусом.

«Сейчас игрок хорошо себя чувствует. Ранее у него появились первичные симптомы, но он напрямую сотрудничал с медицинским персоналом клуба и работниками здравоохранения, чтобы качественно пройти лечение», — говорится в заявлении клуба.

12 марта MLS была приостановлена на 30 дней.

Вратарь «Вегаса» раскритиковал отсутствие карантина в Швеции

Голкипер клуба НХЛ «Лас-Вегас Голден Найтс» Робин Ленер раскритиковал отсутствие карантина из-за пандемии коронавируса у себя на родине, в Швеции.

«Что делает Швеция? Чертовы идиоты! Моя младшая сестра ходит в школу, а дома у нее больная мать, которая не сможет справиться с этим заболеванием. Проснитесь!», — написал хоккеист в своем твиттере.