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20:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 31 марта

Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости вторника 31 марта из мира спорта, связанные с коронавирусом.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано2 337 +500
Скончалось17 +8
Выздоровело121 +55
Инфицировано838 061 +67 408
Скончалось41 261 +4 315
Выздоровело175 737 +15 607
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:38 MSK, 31.03
Источник: РИА "Новости"

Матчи РПЛ возобновятся не раньше 30 мая

Российская премьер-лига возобновится не ранее 30 мая, сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник.

Изначально чемпионат был приостановлен до 10 апреля в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Турнир был поставлен на паузу после 22 туров из 30.

В настоящий момент в Европе приостановлены все национальные футбольные первенства, кроме чемпионата Беларуси.

«Ювентус» может продать Роналду из-за коронавируса

Что полезно знать
Если сидишь дома

Туринский «Ювентус» может из-за коронавируса расстаться со своей главной звездой, Криштиану Роналду. Причиной называют финансовые проблемы, которые вызваны временным «простоем» команды. «Ювентус» вряд ли сможет выплачивать португальцу зарплату, которая составляет 31 миллион евро в год.

Туринский клуб готов рассматривать предложения от 70 миллионов евро.

«Зенит» помог больнице, в которой лечат от коронавируса

Футболисты, тренеры и руководство санкт-петербургского «Зенита» помогли больнице, в которой лечат от коронавируса. Клуб выделил средства на покупку медицинского оборудования и ключевых материалов для Городской больницы Святого Великомученика Георгия.

«Мы видим, как стремительно развивается ситуация с распространением коронавируса в нашей стране и во всем мире. Только совместными усилиями, последовательно, шаг за шагом, мы победим вирус. Это наш долг — сегодня оказать поддержку тем, кто больше всего нуждается в помощи», — сказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

Легенда сборной Турции находится в критическом состоянии

Экс-вратарь сборной Турции Рюштю Речбер находится в больнице после заражения коронавирусом. Сообщается, что футболист пребывает в критическом состоянии.

Рюшту занимает первое место по количеству сыгранных матчей в составе национальной команды Турции (120). Со сборной он становился бронзовым призёром чемпионатов мира (2002) и Европы (2008).

Футболисту 46 лет.

Приостановка чемпионата Германии продлена до 30 апреля

Чемпионат Германии по футболу возобновится не раньше мая. Об этом сообщает Германская футбольная лига.

Чемпионат Германии был прерван 16 марта, изначально планировалось, что матчи будут возобновлены 2 апреля. В Германии зафиксировано более 60 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 500 человек умерли, свыше 16 тыс. человек выздоровели.

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