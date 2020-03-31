Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 31 марта
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости вторника 31 марта из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости вторника 31 марта из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Российская
Изначально чемпионат был приостановлен до 10 апреля в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Турнир был поставлен на паузу после 22 туров из 30.
В настоящий момент в Европе приостановлены все национальные футбольные первенства, кроме чемпионата Беларуси.
Туринский «Ювентус» может
Туринский клуб готов рассматривать предложения от 70 миллионов евро.
Футболисты, тренеры и руководство
«Мы видим, как стремительно развивается ситуация с распространением коронавируса в нашей стране и во всем мире. Только совместными усилиями, последовательно, шаг за шагом, мы победим вирус. Это наш долг — сегодня оказать поддержку тем, кто больше всего нуждается в помощи», — сказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.
Рюшту занимает первое место по количеству сыгранных матчей в составе национальной команды Турции (120). Со сборной он становился бронзовым призёром чемпионатов мира (2002) и Европы (2008).
Футболисту 46 лет.
Чемпионат Германии по футболу возобновится не раньше мая. Об этом сообщает Германская футбольная лига.
Чемпионат Германии был прерван 16 марта, изначально планировалось, что матчи будут возобновлены 2 апреля. В Германии зафиксировано более 60 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 500 человек умерли, свыше 16 тыс. человек выздоровели.