Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 31 марта

Источник: РИА "Новости"

Матчи РПЛ возобновятся не раньше 30 мая

Российская премьер-лига возобновится не ранее 30 мая, сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник.

Изначально чемпионат был приостановлен до 10 апреля в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Турнир был поставлен на паузу после 22 туров из 30.

В настоящий момент в Европе приостановлены все национальные футбольные первенства, кроме чемпионата Беларуси.

Что полезно знать Если сидишь дома

Туринский «Ювентус» может из-за коронавируса расстаться со своей главной звездой, Криштиану Роналду. Причиной называют финансовые проблемы, которые вызваны временным «простоем» команды. «Ювентус» вряд ли сможет выплачивать португальцу зарплату, которая составляет 31 миллион евро в год.

Туринский клуб готов рассматривать предложения от 70 миллионов евро.

«Зенит» помог больнице, в которой лечат от коронавируса

Футболисты, тренеры и руководство санкт-петербургского «Зенита» помогли больнице, в которой лечат от коронавируса. Клуб выделил средства на покупку медицинского оборудования и ключевых материалов для Городской больницы Святого Великомученика Георгия.

«Мы видим, как стремительно развивается ситуация с распространением коронавируса в нашей стране и во всем мире. Только совместными усилиями, последовательно, шаг за шагом, мы победим вирус. Это наш долг — сегодня оказать поддержку тем, кто больше всего нуждается в помощи», — сказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

Легенда сборной Турции находится в критическом состоянии

Экс-вратарь сборной Турции Рюштю Речбер находится в больнице после заражения коронавирусом. Сообщается, что футболист пребывает в критическом состоянии.

Рюшту занимает первое место по количеству сыгранных матчей в составе национальной команды Турции (120). Со сборной он становился бронзовым призёром чемпионатов мира (2002) и Европы (2008).

Футболисту 46 лет.

Приостановка чемпионата Германии продлена до 30 апреля

Чемпионат Германии по футболу возобновится не раньше мая. Об этом сообщает Германская футбольная лига.