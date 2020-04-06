Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 6 апреля

Источник: AP 2020

Мать Гвардиолы скончалась от коронавируса

Долорс Сала Каррио, мать главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы скончалась от коронавируса в возрасте 82 лет.

«Каждый, кто связан с клубом, выражает свои самые искренние соболезнования в это тяжёлое время Пепу, его семье и всем их друзьям», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Манчестер Сити» в «Твиттере».

Что полезно знать Если сидишь дома

Смолов объяснил возвращение в Россию

Российский нападающий испанской «Сельты» Федор Смолов объяснил свое возвращение на родину. Футболист заявил, что «ситуация потребовала от него быть ближе к семье».

Ранее в воскресенье, 5 апреля, «Сельта» объявила, что накажет Смолова за отъезд на родину вопреки введенным в Испании ограничениям из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Зенит» договорился с футболистами о сокращении зарплат

Санк-петербургский «Зенит» договорился с игроками и тренерским штабом о сокращении зарплат на 50% в апреле и мае.

«Сегодня завершились переговоры с игроками и тренерским штабом “Зенита” по вопросу снижения заработных плат. Договорились, что в апреле и мае зарплата будет сокращена на 50%. Это единодушное соглашение», — сказал генеральный директор питерского клуба Александр Медведев.

Олимпийский чемпион-2012 и двукратный чемпион мира по плаванию южноафриканец Кэмерон Ван дер Бург вылечился от коронавируса.

Спортсмен рассказал о своей болезни в марте. Для выздоровления ему потребовалось около трех недель.

НХЛ рассматривает возможность провести оставшиеся до конца сезона матчи в штате Северная Дакота. В этом штате нет ни одного клуба НХЛ, однако ранее на ледовых аренах Северной Дакоты проходили чемпионаты мира среди молодежи и юниоров.