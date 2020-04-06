Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 6 апреля
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости понедельника 6 апреля из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости понедельника 6 апреля из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Долорс Сала Каррио, мать главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы скончалась от коронавируса в возрасте 82 лет.
«Каждый, кто связан с клубом, выражает свои самые искренние соболезнования в это тяжёлое время Пепу, его семье и всем их друзьям», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Манчестер Сити» в «Твиттере».
Российский нападающий испанской «Сельты» Федор Смолов объяснил свое возвращение на родину. Футболист заявил, что «ситуация потребовала от него быть ближе к семье».
Ранее в воскресенье, 5 апреля, «Сельта» объявила, что накажет Смолова за отъезд на родину вопреки введенным в Испании ограничениям
«Сегодня завершились переговоры с игроками и тренерским штабом “Зенита” по вопросу снижения заработных плат. Договорились, что в апреле и мае зарплата будет сокращена на 50%. Это единодушное соглашение», — сказал генеральный директор питерского клуба Александр Медведев.
Олимпийский чемпион-2012 и двукратный чемпион мира по плаванию южноафриканец Кэмерон Ван дер Бург вылечился от коронавируса.
Спортсмен рассказал о своей болезни в марте. Для выздоровления ему потребовалось около трех недель.
НХЛ рассматривает возможность провести оставшиеся до конца сезона матчи в штате Северная Дакота. В этом штате нет ни одного клуба НХЛ, однако ранее на ледовых аренах Северной Дакоты проходили чемпионаты мира среди молодежи и юниоров.
Ранее сообщалось, что НБА рассматривает вариант проведения остатка сезона в