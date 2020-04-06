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20:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 6 апреля

Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости понедельника 6 апреля из мира спорта, связанные с коронавирусом.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано6 343 +954
Скончалось47 +2
Выздоровело406 +51
Инфицировано1 324 907 +64 803
Скончалось73 703 +5 290
Выздоровело275 832 +17 244
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:45 MSK, 06.04
Источник: AP 2020

Мать Гвардиолы скончалась от коронавируса

Долорс Сала Каррио, мать главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы скончалась от коронавируса в возрасте 82 лет.

«Каждый, кто связан с клубом, выражает свои самые искренние соболезнования в это тяжёлое время Пепу, его семье и всем их друзьям», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Манчестер Сити» в «Твиттере».

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Смолов объяснил возвращение в Россию

Российский нападающий испанской «Сельты» Федор Смолов объяснил свое возвращение на родину. Футболист заявил, что «ситуация потребовала от него быть ближе к семье».

Ранее в воскресенье, 5 апреля, «Сельта» объявила, что накажет Смолова за отъезд на родину вопреки введенным в Испании ограничениям из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Зенит» договорился с футболистами о сокращении зарплат

Санк-петербургский «Зенит» договорился с игроками и тренерским штабом о сокращении зарплат на 50% в апреле и мае.

«Сегодня завершились переговоры с игроками и тренерским штабом “Зенита” по вопросу снижения заработных плат. Договорились, что в апреле и мае зарплата будет сокращена на 50%. Это единодушное соглашение», — сказал генеральный директор питерского клуба Александр Медведев.

Олимпийский чемпион вылечился от коронавируса

Олимпийский чемпион-2012 и двукратный чемпион мира по плаванию южноафриканец Кэмерон Ван дер Бург вылечился от коронавируса.

Спортсмен рассказал о своей болезни в марте. Для выздоровления ему потребовалось около трех недель.

Остаток сезона НХЛ может пройти в Северной Дакоте

НХЛ рассматривает возможность провести оставшиеся до конца сезона матчи в штате Северная Дакота. В этом штате нет ни одного клуба НХЛ, однако ранее на ледовых аренах Северной Дакоты проходили чемпионаты мира среди молодежи и юниоров.

Ранее сообщалось, что НБА рассматривает вариант проведения остатка сезона в Лас-Вегасе.

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