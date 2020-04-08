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22:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 8 апреля

Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости среды 8 апреля из мира спорта, связанные с коронавирусом.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано8 672 +1 175
Скончалось63 +5
Выздоровело580 +86
Инфицировано1 495 051 +82 948
Скончалось87 469 +6 366
Выздоровело317 640 +19 288
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:25 MSK, 08.04
Источник: РИА "Новости"

FIBA Europe отменила все запланированные на лето баскетбольные турниры

Европейское отделение Международной федерации баскетбола (FIBA Europe) из-за пандемии коронавируса отменило все турниры, запланированные на предстоящее лето.

Речь идет как о турнирах среди сборных различных возрастов, так и о клубных соревнованиях. Клубные турниры будут завершены в сентябре-октябре этого года. Турниры сборных перенесены на следующий год. Все принимающие соревнования страны сохранят за собой право провести турниры в 2021 году.

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Российская фигуристка заразилась коронавирусом

Российская фигуристка Кристина Шошина заболела коронавирусом. В настоящий момент спортсменка находится в Италии.

«У нас на корабле было десять русских, все прошли тест на коронавирус. Девять оказались здоровы, а одна зараженная. И вот я осталась здесь. Я не унываю. Вчера выпила вина, решила изнутри себя продезинфицировать. Но на корабле было реально страшно», — сказала Шошина.

Игроки «Тоттенхэма» вышли на тренировку на улицу несмотря на запрет

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью вывел футболистов на тренировку в парк во время пандемии коронавируса.

Сообщается, что футболисты были проинструктированы о правилах социального дистанцирования, но эти правила были нарушены.

Овечкин поблагодарил борющихся с коронавирусом врачей

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в своем твиттере поблагодарил врачей, борющихся с коронавирусом.

«Благодарю всех врачей и все больницы за то, что вы делаете. Благодарим все мы! Благослови вас бог», — написал хоккеист.

Футболисты массово подешевели из-за коронавируса

Рыночная цена профессиональных футболистов снизилась из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает портал Transfermarkt, который является самым попуялярным источником информации о трансферной стоимости игроков.

Уточняется, что футболисты массово подешевели на 20 процентов. Исключение составили игроки 1998 года рождения и младше. Цена на них упала на 10 процентов.

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