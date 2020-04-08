Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 8 апреля
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости среды 8 апреля из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости среды 8 апреля из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Европейское отделение Международной федерации баскетбола (FIBA Europe)
Речь идет как о турнирах среди сборных различных возрастов, так и о клубных соревнованиях. Клубные турниры будут завершены в
Российская фигуристка Кристина Шошина заболела коронавирусом. В настоящий момент спортсменка находится в Италии.
«У нас на корабле было десять русских, все прошли тест на коронавирус. Девять оказались здоровы, а одна зараженная. И вот я осталась здесь. Я не унываю. Вчера выпила вина, решила изнутри себя продезинфицировать. Но на корабле было реально страшно», — сказала Шошина.
Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью вывел футболистов на тренировку в парк во время пандемии коронавируса.
Сообщается, что футболисты были проинструктированы о правилах социального дистанцирования, но эти правила были нарушены.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в своем твиттере поблагодарил врачей, борющихся с коронавирусом.
«Благодарю всех врачей и все больницы за то, что вы делаете. Благодарим все мы! Благослови вас бог», — написал хоккеист.
Рыночная цена профессиональных футболистов снизилась
Уточняется, что футболисты массово подешевели на 20 процентов. Исключение составили игроки 1998 года рождения и младше. Цена на них упала на 10 процентов.