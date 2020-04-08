Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 8 апреля

Источник: РИА "Новости"

Европейское отделение Международной федерации баскетбола (FIBA Europe) из-за пандемии коронавируса отменило все турниры, запланированные на предстоящее лето.

Речь идет как о турнирах среди сборных различных возрастов, так и о клубных соревнованиях. Клубные турниры будут завершены в сентябре-октябре этого года. Турниры сборных перенесены на следующий год. Все принимающие соревнования страны сохранят за собой право провести турниры в 2021 году.

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Российская фигуристка заразилась коронавирусом

Российская фигуристка Кристина Шошина заболела коронавирусом. В настоящий момент спортсменка находится в Италии.

«У нас на корабле было десять русских, все прошли тест на коронавирус. Девять оказались здоровы, а одна зараженная. И вот я осталась здесь. Я не унываю. Вчера выпила вина, решила изнутри себя продезинфицировать. Но на корабле было реально страшно», — сказала Шошина.

Игроки «Тоттенхэма» вышли на тренировку на улицу несмотря на запрет

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью вывел футболистов на тренировку в парк во время пандемии коронавируса.

Сообщается, что футболисты были проинструктированы о правилах социального дистанцирования, но эти правила были нарушены.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в своем твиттере поблагодарил врачей, борющихся с коронавирусом.

«Благодарю всех врачей и все больницы за то, что вы делаете. Благодарим все мы! Благослови вас бог», — написал хоккеист.

Футболисты массово подешевели из-за коронавируса

Рыночная цена профессиональных футболистов снизилась из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает портал Transfermarkt, который является самым попуялярным источником информации о трансферной стоимости игроков.