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19:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 19 мая

Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости вторника 19 мая из мира спорта, связанные с коронавирусом.

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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:05 MSK, 19.05
Инфицировано299 941+9 263
6.05
10559
7.05
11231
8.05
10699
9.05
10817
10.05
11012
11.05
11656
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
6.0519.05
Скончалось2 837+115
6.05
86
7.05
88
8.05
98
9.05
104
10.05
88
11.05
94
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
6.0519.05
Выздоровело76 130+5 921
6.05
1462
7.05
2476
8.05
2805
9.05
5308
10.05
2390
11.05
5495
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
6.0519.05
Инфицировано4 855 961+86 784
6.05
81023
7.05
89229
8.05
93165
9.05
92346
10.05
86842
11.05
78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
6.0519.05
Скончалось320 335+3 437
6.05
5736
7.05
6529
8.05
5746
9.05
5338
10.05
4401
11.05
3404
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
6.0519.05
Выздоровело1 811 990+199 960
6.05
33526
7.05
44569
8.05
40770
9.05
40565
10.05
50167
11.05
37641
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
6.0519.05
Источник: РИА "Новости"

У сотрудников и футболистов «Динамо» выявлен коронавирус

Московское «Динамо» на своем официальном сайте сделало заявление по поводу выявления коронавируса у игроков и сотрудников клуба.

По итогам тестирования на коронавирус отклонения от нормы обнаружены у пяти человек. Заболевание в активной фазе выявлено у одного футболиста. У двух представителей клуба — пограничные значения показателей теста, им предстоит пройти повторное тестирование. Еще у двух человек выявлено наличие в организме антител, они уже переболели коронавирусом. Тренер вратарей находится на самоизоляции, у него коронавирус был выявлен еще до общекомандного тестирования. Один футболист находится на карантине, несмотря на отрицательный тест.

Состояние отца Хабиба ухудшилось

Состояние отца российского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова ухудшилось.

Врачи подключили его к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации. Несколько дней назад Нурмагомедову стало лучше, но 18 мая он опять впал в кому.

Ранее стало известно, что Абдулманап Нурмагомедов заразился коронавирусом.

Капитан английского клуба отказался тренироваться из-за коронавируса

Капитан «Уотфорда» Трой Дини заявил, что отказывается тренироваться с командой. В английской премьер-лиге командные тренировки разрешены с 19 мая.

«Мы должны вернуться к тренировкам на этой неделе, но я сказал, что не вернусь. Чтобы заразить вирусом всех, достаточно, чтобы его подхватил кто-то один. Я не хочу принести коронавирус домой. Моему сыну 5 месяцев и у него проблемы с дыханием, я не хочу подвергать его еще большей угрозе», — сказал футболист.

Владелец клубов НБА и НХЛ считает, что сезоны доиграют без зрителей

Владелец клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и клуба НХЛ «Вашингтон Уизардс» Тед Леонсис считает, что что сезоны в лигах, прерванные из-за пандемии коронавируса, будут доиграны без зрителей.

Сезон в НХЛ и НБА был остановлен в марте на неопределенный срок.

«Верю, что все команды будут играть. Мы сможем попытаться завершить сезон НБА и НХЛ, доиграть регулярный чемпионат, а затем провести плей-офф. Просто сделаем это без болельщиков», — отметил Леонсис.

Также он предположил, что сезоны могут быть доиграны не в традиционном формате, а на нескольких нейтральных аренах.

УЕФА рассматривает возможность завершения еврокубков в формате финала четырех

Рабочая группа Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант завершения Лиги чемпионов и Лиги Европы в формате финала четырех.

Четвертьфиналы турниров вместо двух матчей будут состоять из одного, а полуфиналы и финал пройдут как финал четырех. Финал четырех Лиги чемпионов пройдет в Стамбуле, Лиги Европы — в Гданьске.

Возобновление Лиги чемпионов запланировано на 8 августа, а Лиги Европы — на 6 августа.

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УЕФА может завершить еврокубки в формате «финала четырех»
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