Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 19 мая

Источник: РИА "Новости"

У сотрудников и футболистов «Динамо» выявлен коронавирус

Московское «Динамо» на своем официальном сайте сделало заявление по поводу выявления коронавируса у игроков и сотрудников клуба.

По итогам тестирования на коронавирус отклонения от нормы обнаружены у пяти человек. Заболевание в активной фазе выявлено у одного футболиста. У двух представителей клуба — пограничные значения показателей теста, им предстоит пройти повторное тестирование. Еще у двух человек выявлено наличие в организме антител, они уже переболели коронавирусом. Тренер вратарей находится на самоизоляции, у него коронавирус был выявлен еще до общекомандного тестирования. Один футболист находится на карантине, несмотря на отрицательный тест.

Состояние отца Хабиба ухудшилось

Состояние отца российского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова ухудшилось.

Врачи подключили его к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации. Несколько дней назад Нурмагомедову стало лучше, но 18 мая он опять впал в кому.

Ранее стало известно, что Абдулманап Нурмагомедов заразился коронавирусом.

Капитан английского клуба отказался тренироваться из-за коронавируса

Капитан «Уотфорда» Трой Дини заявил, что отказывается тренироваться с командой. В английской премьер-лиге командные тренировки разрешены с 19 мая.

«Мы должны вернуться к тренировкам на этой неделе, но я сказал, что не вернусь. Чтобы заразить вирусом всех, достаточно, чтобы его подхватил кто-то один. Я не хочу принести коронавирус домой. Моему сыну 5 месяцев и у него проблемы с дыханием, я не хочу подвергать его еще большей угрозе», — сказал футболист.

Владелец клубов НБА и НХЛ считает, что сезоны доиграют без зрителей

Владелец клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и клуба НХЛ «Вашингтон Уизардс» Тед Леонсис считает, что что сезоны в лигах, прерванные из-за пандемии коронавируса, будут доиграны без зрителей.

Сезон в НХЛ и НБА был остановлен в марте на неопределенный срок.

«Верю, что все команды будут играть. Мы сможем попытаться завершить сезон НБА и НХЛ, доиграть регулярный чемпионат, а затем провести плей-офф. Просто сделаем это без болельщиков», — отметил Леонсис.

Также он предположил, что сезоны могут быть доиграны не в традиционном формате, а на нескольких нейтральных аренах.

УЕФА рассматривает возможность завершения еврокубков в формате финала четырех

Рабочая группа Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант завершения Лиги чемпионов и Лиги Европы в формате финала четырех.

Четвертьфиналы турниров вместо двух матчей будут состоять из одного, а полуфиналы и финал пройдут как финал четырех. Финал четырех Лиги чемпионов пройдет в Стамбуле, Лиги Европы — в Гданьске.

Возобновление Лиги чемпионов запланировано на 8 августа, а Лиги Европы — на 6 августа.