Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 19 мая
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости вторника 19 мая из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости вторника 19 мая из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Московское «Динамо» на своем официальном сайте сделало заявление по поводу выявления коронавируса у игроков и сотрудников клуба.
По итогам тестирования на коронавирус отклонения от нормы обнаружены у пяти человек. Заболевание в активной фазе выявлено у одного футболиста. У двух представителей клуба — пограничные значения показателей теста, им предстоит пройти повторное тестирование. Еще у двух человек выявлено наличие в организме антител, они уже переболели коронавирусом. Тренер вратарей находится на самоизоляции, у него коронавирус был выявлен еще до общекомандного тестирования. Один футболист находится на карантине, несмотря на отрицательный тест.
Состояние отца российского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова ухудшилось.
Врачи подключили его к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации. Несколько дней назад Нурмагомедову стало лучше, но 18 мая он опять впал в кому.
Ранее стало известно, что Абдулманап Нурмагомедов заразился коронавирусом.
Капитан «Уотфорда» Трой Дини заявил, что отказывается тренироваться с командой. В английской
«Мы должны вернуться к тренировкам на этой неделе, но я сказал, что не вернусь. Чтобы заразить вирусом всех, достаточно, чтобы его подхватил
Владелец клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и клуба НХЛ «Вашингтон Уизардс» Тед Леонсис считает, что что сезоны в лигах, прерванные
Сезон в НХЛ и НБА был остановлен в марте на неопределенный срок.
«Верю, что все команды будут играть. Мы сможем попытаться завершить сезон НБА и НХЛ, доиграть регулярный чемпионат, а затем провести
Также он предположил, что сезоны могут быть доиграны не в традиционном формате, а на нескольких нейтральных аренах.
Рабочая группа Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант завершения Лиги чемпионов и Лиги Европы в формате финала четырех.
Четвертьфиналы турниров вместо двух матчей будут состоять из одного, а полуфиналы и финал пройдут как финал четырех. Финал четырех Лиги чемпионов пройдет в Стамбуле, Лиги Европы — в Гданьске.
Возобновление Лиги чемпионов запланировано на 8 августа, а Лиги Европы — на 6 августа.