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21:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 29 мая

Редакция Спорта Mail.ru собрала для вас главные новости пятницы 29 мая из мира спорта, связанные с коронавирусом.

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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:46 MSK, 29.05
Инфицировано387 623+8 572
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
16.0529.05
Скончалось4 374+232
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
16.0529.05
Выздоровело159 257+8 264
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
16.0529.05
Инфицировано5 877 503+118 018
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
16.0529.05
Скончалось362 731+4 664
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
16.0529.05
Выздоровело2 464 595+75 539
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
16.0529.05
Источник: РИА "Новости"

Финал Лиги чемпионов могут перенести в Германию

УЕФА изучает варианты завершения сезона в еврокубках. По последней информации, есть вероятность, что Лига чемпионов будет доиграна в формате «Финала четырех» в Германии.

Изначально финал турнира должен был пройти в Стамбуле.

Проблемой остается то, что еврокубки были остановлены на стадии 1/8 финала. Предполагается, что Лига Европы возобновится 6 августа, а Лига чемпионов — 8 августа. Окончательное решение будет принято на заседании исполнительного комитета УЕФА 17 июня.

Министр спорта России одобрил решение РПЛ возобновиться со зрителями

Министерство спорта РФ приветствует решение возобновить чемпионат России по футболу со зрителями на трибунах. Об этом заявил глава ведомства Олег Матыцин.

Накануне Роспотребнадзор согласовал возможность допуска на стадионы болельщиков в количестве не превышающим 10% вместимости стадиона.

«Считаю это значительной и общей победой правительства Российской Федерации, РФС, Российской премьер-лиги (РПЛ) и всего спортивного сообщества. Мы достаточно серьезно готовили и прорабатывали данный вопрос, я и все мои коллеги по министерству спорта приветствуем это решение», — сказал Матыцин.

Финал Кубка Англии пройдет 1 августа

Футбольная ассоциация Англии опубликовала расписание оставшихся матчей Кубка Англии. Расписание предварительное и может быть пересмотрено.

Турнир был прерван на стадии ¼ финала. Предполагается, что четвертьфальные матчи пройдут 27 и 28 июня, полуфиналы — 11 и 12 июля, а финал — 1 августа.

Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом: «Лестер» — «Челси», «Ньюкасл» — «Манчестер Сити», «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал», «Норвич» — «Манчестер Юнайтед».

Чемпионат Испании возобновится 11 июня

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас назвал официальную дату возобновления чемпионата Испании по футболу. Турнир возобновится 11 июня.

«Мы начнем 11 июня, будем надеяться, что Мадрид и Барселона перейдут ко второму этапу [снятия ограничений]. Более 130 сотрудников Ла лиги работают над тем, чтобы все можно было сделать по-новому: переезды, организация матчей», — сказал Тебас.

Бой Емельяненко — Исмаилов не будет перенесен

Российская организация Absolute Championship Akhmat (ACA) подтвердила проведение боя между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым 24 июля.

Изначально бой был запланирован на 3 апреля, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

«Бой Емельяненко — Исмаилов в силе и пройдет 24 июля. Атлетическая комиссия ACA создаст протокол безопасности для проведения ближайших турниров. Место и формат проведения мероприятий будет зависеть от развития ситуации с пандемией», — говорится в сообщении организации.

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