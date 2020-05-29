Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 29 мая

Источник: РИА "Новости"

Финал Лиги чемпионов могут перенести в Германию

УЕФА изучает варианты завершения сезона в еврокубках. По последней информации, есть вероятность, что Лига чемпионов будет доиграна в формате «Финала четырех» в Германии.

Изначально финал турнира должен был пройти в Стамбуле.

Проблемой остается то, что еврокубки были остановлены на стадии 1/8 финала. Предполагается, что Лига Европы возобновится 6 августа, а Лига чемпионов — 8 августа. Окончательное решение будет принято на заседании исполнительного комитета УЕФА 17 июня.

Министр спорта России одобрил решение РПЛ возобновиться со зрителями

Министерство спорта РФ приветствует решение возобновить чемпионат России по футболу со зрителями на трибунах. Об этом заявил глава ведомства Олег Матыцин.

Накануне Роспотребнадзор согласовал возможность допуска на стадионы болельщиков в количестве не превышающим 10% вместимости стадиона.

«Считаю это значительной и общей победой правительства Российской Федерации, РФС, Российской премьер-лиги (РПЛ) и всего спортивного сообщества. Мы достаточно серьезно готовили и прорабатывали данный вопрос, я и все мои коллеги по министерству спорта приветствуем это решение», — сказал Матыцин.

Финал Кубка Англии пройдет 1 августа

Футбольная ассоциация Англии опубликовала расписание оставшихся матчей Кубка Англии. Расписание предварительное и может быть пересмотрено.

Турнир был прерван на стадии ¼ финала. Предполагается, что четвертьфальные матчи пройдут 27 и 28 июня, полуфиналы — 11 и 12 июля, а финал — 1 августа.

Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом: «Лестер» — «Челси», «Ньюкасл» — «Манчестер Сити», «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал», «Норвич» — «Манчестер Юнайтед».

Чемпионат Испании возобновится 11 июня

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас назвал официальную дату возобновления чемпионата Испании по футболу. Турнир возобновится 11 июня.

«Мы начнем 11 июня, будем надеяться, что Мадрид и Барселона перейдут ко второму этапу [снятия ограничений]. Более 130 сотрудников Ла лиги работают над тем, чтобы все можно было сделать по-новому: переезды, организация матчей», — сказал Тебас.

Бой Емельяненко — Исмаилов не будет перенесен

Российская организация Absolute Championship Akhmat (ACA) подтвердила проведение боя между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым 24 июля.

Изначально бой был запланирован на 3 апреля, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.