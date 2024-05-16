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17:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Forbes обновил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира

Как и в прошлом году, рейтинг возглавил португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Источник: AP 2023

Как сообщает Forbes, португальский нападающий Криштиану Роналду является самым высокооплачиваемым спортсменом мира в 2024 году. Впервые в истории каждый из топ-10 получает более 100 миллионов долларов за год.

Самые высокооплачиваемые спортсмены мира по версии Forbes:

  1. Криштиану Роналду (футбол, 39 лет), 260 миллионов долларов;
  2. Джон Рам (гольф, 29 лет), 218 миллионов долларов;
  3. Лионель Месси (футбол, 36 лет), 135 миллионов долларов;
  4. Леброн Джеймс (баскетбол, 39 лет), 128,2 миллионов долларов;
  5. Яннис Адетокунбо (баскетбол, 29 лет), 111 миллионов долларов;
  6. Килиан Мбаппе (футбол, 25 лет), 110 миллионов долларов;
  7. Неймар (футбол, 32 года), 108 миллионов долларов;
  8. Карим Бензема (футбол, 36 лет), 106 миллионов долларов;
  9. Стефен Карри (баскетбол, 36 лет), 102 миллионов долларов;
  10. Ламар Джексон (американский футбол, 27 лет), 100,5 миллионов долларов;

Большую часть заработка Роналду (примерно 200 миллионов) приходится на его контракт с клубом «Аль-Наср» из Саудовской Про-лиги. Оставшиеся 60 миллионов составили доходы Роналду, полученные за пределами стадиона, включая рекламу.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Португалец провел за саудовский клуб 60 матчей, в которых забил 56 мячей и сделал 14 результативных передач. В составе «Аль-Насра» Роналду стал победителем Арабской лиги чемпионов. «Аль-Наср» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, отставая от лидирующего «Аль-Хиляля» на девять очков. Роналду является самым результативным игроком турнир.

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