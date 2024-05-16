Forbes обновил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира

Как сообщает Forbes, португальский нападающий Криштиану Роналду является самым высокооплачиваемым спортсменом мира в 2024 году. Впервые в истории каждый из топ-10 получает более 100 миллионов долларов за год.

Самые высокооплачиваемые спортсмены мира по версии Forbes:

Криштиану Роналду (футбол, 39 лет), 260 миллионов долларов; Джон Рам (гольф, 29 лет), 218 миллионов долларов; Лионель Месси (футбол, 36 лет), 135 миллионов долларов; Леброн Джеймс (баскетбол, 39 лет), 128,2 миллионов долларов; Яннис Адетокунбо (баскетбол, 29 лет), 111 миллионов долларов; Килиан Мбаппе (футбол, 25 лет), 110 миллионов долларов; Неймар (футбол, 32 года), 108 миллионов долларов; Карим Бензема (футбол, 36 лет), 106 миллионов долларов; Стефен Карри (баскетбол, 36 лет), 102 миллионов долларов; Ламар Джексон (американский футбол, 27 лет), 100,5 миллионов долларов;

Большую часть заработка Роналду (примерно 200 миллионов) приходится на его контракт с клубом «Аль-Наср» из Саудовской Про-лиги. Оставшиеся 60 миллионов составили доходы Роналду, полученные за пределами стадиона, включая рекламу.