Forbes обновил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира
Как и в прошлом году, рейтинг возглавил португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
Как и в прошлом году, рейтинг возглавил португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
Как сообщает Forbes, португальский нападающий Криштиану Роналду является самым высокооплачиваемым спортсменом мира в 2024 году. Впервые в истории каждый из топ-10 получает более 100 миллионов долларов за год.
Самые высокооплачиваемые спортсмены мира по версии Forbes:
Большую часть заработка Роналду (примерно 200 миллионов) приходится на его контракт с клубом «Аль-Наср» из Саудовской Про-лиги. Оставшиеся 60 миллионов составили доходы Роналду, полученные за пределами стадиона, включая рекламу.
Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Португалец провел за саудовский клуб 60 матчей, в которых забил 56 мячей и сделал 14 результативных передач. В составе «Аль-Насра» Роналду стал победителем Арабской лиги чемпионов. «Аль-Наср» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, отставая от лидирующего «Аль-Хиляля» на девять очков. Роналду является самым результативным игроком турнир.