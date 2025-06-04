Как начинают утро олимпийцы — 5 привычек, которые мы можем у них украсть

Утренние ритуалы олимпийцев — это не про героизм и сверхусилия, а про внимание к себе, телу и настрою. Каждый может взять из их привычек что-то простое и полезное для себя: контрастный душ, 5 минут дыхания, зарядку на коврике, завтрак без экрана или просто стабильный режим сна. Главное — не просто копировать чужое расписание, а понять, зачем это нужно именно вам.