5 простых трюков, чтобы ноги в шортах выглядели стройнее

Один из главных «врагов» стройных ног — отеки. Они могут возникнуть из-за недостатка сна, переедания, большого количества соли в рационе или даже долгого перелета. Чтобы визуально сделать ноги тоньше всего за пару дней, начните с детокса. Пейте больше воды — это может показаться парадоксальным, но обезвоживание провоцирует задержку жидкости в организме.