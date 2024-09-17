Губерниев отреагировал на слова Клебо о российских лыжниках

Ранее Клебо выразил надежду, что российские спортсмены в скором времени вновь будут допущены на международные соревнования.
Губерниев отметил, что слова Клебо являются «пуком вечности».
«Йоханнес, чтобы это не было сотрясанием воздуха, твоя страна не пускает россиян вообще. FIS, где русофобы, не видит русских. Так что здесь от слов нужно переходить к делу. Так что собирай общественность, пиши, звони, требуй, в правительство Норвегии бумагу, в FIS. Может, к тебе кто-нибудь присоединится, и тогда жизнь расцветет пламенными красками. Тогда будет с кем соревноваться. А так, это все пук вечности, хотя, конечно, спасибо, Йоханнес. Всем ЗОЖ», — сказал Губерниев в коротком видео, опубликованном в своем телеграм-канале.
Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских лыжников от участия в соревнованиях под эгидой организации.
27-летний Клебо является четырехкратным обладателем Кубка мира (2017/18, 2018/19, 2021/22, 2022/23). Одним из главных соперников норвежца был трехкратный олимпийский чемпион россиянин Александр Большунов, который дважды побеждал в общем зачете Кубка мира (2019/20, 2020/21).