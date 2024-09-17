Губерниев отреагировал на слова Клебо о российских лыжниках

«Йоханнес, чтобы это не было сотрясанием воздуха, твоя страна не пускает россиян вообще. FIS, где русофобы, не видит русских. Так что здесь от слов нужно переходить к делу. Так что собирай общественность, пиши, звони, требуй, в правительство Норвегии бумагу, в FIS. Может, к тебе кто-нибудь присоединится, и тогда жизнь расцветет пламенными красками. Тогда будет с кем соревноваться. А так, это все пук вечности, хотя, конечно, спасибо, Йоханнес. Всем ЗОЖ», — сказал Губерниев в коротком видео, опубликованном в своем телеграм-канале.