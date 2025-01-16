Медведев снова получил предупреждение за неспортивное поведение: видео

Даниил Медведев проводит матч второго круга на Australian Open против американца Ленера Тина. Первые два сета остались за 19-летним Тином — 6:3, 7:6. Во втором сете, проиграв гейм на своей подаче (3:3), Медведев швырнул ракетку в рекламный щито. Судья вынес российскому теннисисту предупреждение за неспортивное поведение.
Напомним, в матче первого круга прошлогодний финалист Australian Open Медведев с трудом обыграл 418-ю ракетку мира Касидита Самрея из Таиланда. Также проиграв два сета, российский теннисист несколько раз ударил ракеткой по сетке, повредив ракетку, сетку и камеру, которая была закреплена на ней. Матч пришлось прервать, чтобы персонал мог починить сетку, а Медведев получил предупреждение.
Позднее стало известно, что Медведеву грозит крупный штраф. За сломанную ракетку он должен будет заплатить до $50 тысяч. Однако если судьи квалифицируют эпизод как неспортивный, то наказание может увеличиться до $100 тысяч. Кроме того, теннисист должен возместить стоимость камеры.
Первый в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 26 января. Призовой фонд турнира составляет рекордные $96,5 млн. Победитель Australian Open в одиночном разряде получит $2 169 650, а финалист— $1 177 810.