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Медведев снова получил предупреждение за неспортивное поведение: видео

Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев не смог сдержать эмоций после проигранного гейма на своей подаче в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Даниил Медведев проводит матч второго круга на Australian Open против американца Ленера Тина. Первые два сета остались за 19-летним Тином — 6:3, 7:6. Во втором сете, проиграв гейм на своей подаче (3:3), Медведев швырнул ракетку в рекламный щито. Судья вынес российскому теннисисту предупреждение за неспортивное поведение.

Напомним, в матче первого круга прошлогодний финалист Australian Open Медведев с трудом обыграл 418-ю ракетку мира Касидита Самрея из Таиланда. Также проиграв два сета, российский теннисист несколько раз ударил ракеткой по сетке, повредив ракетку, сетку и камеру, которая была закреплена на ней. Матч пришлось прервать, чтобы персонал мог починить сетку, а Медведев получил предупреждение.

Позднее стало известно, что Медведеву грозит крупный штраф. За сломанную ракетку он должен будет заплатить до $50 тысяч. Однако если судьи квалифицируют эпизод как неспортивный, то наказание может увеличиться до $100 тысяч. Кроме того, теннисист должен возместить стоимость камеры.

Первый в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 26 января. Призовой фонд турнира составляет рекордные $96,5 млн. Победитель Australian Open в одиночном разряде получит $2 169 650, а финалист— $1 177 810.