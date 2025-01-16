Медведев снова получил предупреждение за неспортивное поведение: видео

Напомним, в матче первого круга прошлогодний финалист Australian Open Медведев с трудом обыграл 418-ю ракетку мира Касидита Самрея из Таиланда. Также проиграв два сета, российский теннисист несколько раз ударил ракеткой по сетке, повредив ракетку, сетку и камеру, которая была закреплена на ней. Матч пришлось прервать, чтобы персонал мог починить сетку, а Медведев получил предупреждение.