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Медведев оскорбил болельщика во время матча Australian Open

Первая ракетка России Даниил Медведев оскорбил зрителя во время матча второго круга Australian Open против американца Лэрнера Тьена.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В первом сете при счете 5:3, 40:0 в пользу соперника Медведев отреагировал на провокацию одного из зрителей на трибунах.

«Сейчас сосать будешь у меня», — ответил Медведев по-русски.

Другой болельщик поддержал теннисиста криком «Правильно!». После этого россиянин проиграл первый сет.

Во втором сете при счете 3:2 в свою пользу Медведев отдал гейм на своей подаче, после чего вновь не справился с эмоциями и запустил ракетку в боковой рекламный щит. Судья на вышке выписал россиянину предупреждение за неспортивное поведение.

Медведев проиграл две стартовые партии — 3:6, 6:7. Для выхода в следующий раунд турнира 28-летнему россиянину нужно выиграть три сета подряд.

Соперником Медведева является 19-летний американец вьетнамского происхождения Лэрнер Тьен, занимающий 121-е место в одиночном рейтинге ATP. Тьен впервые в карьере играет на Australian Open.

В первом круге турнира Медведев одержал непростую победу над 418-й ракеткой мира Касидитом Самреем из Таиланда — 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2.

Открытый чемпионат Австралии по теннису завершится 26 января. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является Янник Синнер, обыгравший в прошлогоднем финале Медведева (3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3).