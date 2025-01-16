Медведев оскорбил болельщика во время матча Australian Open

В первом сете при счете 5:3, 40:0 в пользу соперника Медведев отреагировал на провокацию одного из зрителей на трибунах.
«Сейчас сосать будешь у меня», — ответил Медведев по-русски.
Другой болельщик поддержал теннисиста криком «Правильно!». После этого россиянин проиграл первый сет.
Во втором сете при счете 3:2 в свою пользу Медведев отдал гейм на своей подаче, после чего вновь не справился с эмоциями и запустил ракетку в боковой рекламный щит. Судья на вышке выписал россиянину предупреждение за неспортивное поведение.
Медведев проиграл две стартовые партии — 3:6, 6:7. Для выхода в следующий раунд турнира 28-летнему россиянину нужно выиграть три сета подряд.
Соперником Медведева является 19-летний американец вьетнамского происхождения Лэрнер Тьен, занимающий 121-е место в одиночном рейтинге ATP. Тьен впервые в карьере играет на Australian Open.
В первом круге турнира Медведев одержал непростую победу над 418-й ракеткой мира Касидитом Самреем из Таиланда — 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2.
Открытый чемпионат Австралии по теннису завершится 26 января. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является Янник Синнер, обыгравший в прошлогоднем финале Медведева (3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3).