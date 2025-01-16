Медведев оскорбил болельщика во время матча Australian Open

Во втором сете при счете 3:2 в свою пользу Медведев отдал гейм на своей подаче, после чего вновь не справился с эмоциями и запустил ракетку в боковой рекламный щит. Судья на вышке выписал россиянину предупреждение за неспортивное поведение.