Папа римский пошутил по поводу фамилии Синнера

Синнер родился на севере-востоке Италии в регионе Южный Тироль, граничащим с Австрией, где большинство населения говорит на немецком. Таким образом, Синнер имеет немецкое происхождение и именно этот язык является родным для теннисиста. Итальянский он выучил позднее, когда начал заниматься в академии тенниса Риккардо Пьятти.