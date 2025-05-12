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Папа римский пошутил по поводу фамилии Синнера

Папа римский Лев XIV подшутил над первой ракеткой мира Янником Синнером из-за его фамилии. Об этом сообщает Tuttosport.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Избранный папой на прошлой неделе американец Роберт Фрэнсис Превост является большим поклонником тенниса. Один из журналистов на сегодняшней аудиенции в Ватикане предложил понтифику организовать благотворительный турнир в поддержку миссионерских организаций и попросил назвать теннисиста, которого он бы хотел видеть на этом турнире.

«Я возьму с собой Андре Агасси. Но только не приводите Синнера», — сказал Лев XIV.

С английского языка фамилия Синнера переводится как «грешник». При этом она имеет южно-немецкое происхождение и сходна с известной фамилией немецких евреев Зингер, что в переводе означает «певец».

Синнер родился на севере-востоке Италии в регионе Южный Тироль, граничащим с Австрией, где большинство населения говорит на немецком. Таким образом, Синнер имеет немецкое происхождение и именно этот язык является родным для теннисиста. Итальянский он выучил позднее, когда начал заниматься в академии тенниса Риккардо Пьятти.

В начале мая Синнер отбыл трехмесячную дисквалификацию из-за допинга. На данный момент 23-летний итальянец выступает на домашнем «Мастерсе» в Риме. Сегодня в третьем круге турнира он встретится с нидерландским теннисистом Йеспером де Йонгом.