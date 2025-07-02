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Турнир «Сильнейшая нация мира» пройдет в Лужниках 5 июля

5 июля 2025 года состоится яркое спортивное событие лета — международный турнир по стронгмену «Сильнейшая нация мира».

В соревнованиях примут участие спортсмены:

Давид Шамей (Россия, Белгород);
Дмитрий Самойлов (Россия, Белгород);
Дмитрий Скосырский (Россия, Омск);
Валентин Акимов (Россия, Тёмкино);
Евгений Гавриленко (Россия, Саратов);
Роман Дружинин (Россия, Вихоревка);
Александр Клоков (Россия, Липецк);
Айдын Гумбатов, Азербайджан;
Руслан Багиров, Беларусь;
Богдан Вукович, Сербия;
Максим Осипов, Казахстан;
Ву Джинсонг, Китай.

Болельщики, пришедшие на турнир, смогут увидеть соревнования в следующих дисциплинах:

1. Плечевая эстафета

Гантель 90 кг — бетонный блок 100 кг — мешок 120 кг — кега 135 кг- ось аполллона 145 кг — бревно 155 кг.
Лимит 90 сек.

2. Прогулка фермера 2×140 кг на максимальное расстояние.
Лимит 90 сек.

3. Подъём мешка на плечо: 100 — 120 — 130 — 140 кг.
Лимит 90 сек.

4. Перенос мешка 120 кг 20 м с погрузкой на стол 140 см + перенос коромысла с людьми 350 кг.
Лимит 60 сек.

5. Камни атласа 120 — 140 — 160 — 185 кг
Лимит 90 сек.

Ведущим на турнире будет известный актер Валерий «папа может» Остапенко. Старт соревнований запланирован на 12:00 мск.