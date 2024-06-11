Борец потерял путевку на ОИ, начав праздновать раньше времени

Чемпион Азии по греко-римской борьбе в категории до 67 кг выигрывал у кубинца за три секунды до завершения схватки со счетом 7:5. Из-за того, что времени уже не оставалось, борцы перестали бороться. Иранец повернулся к сопернику спиной и начал праздновать победу, однако тот резко вскочил и успел совершить прием на четыре балла, который принес ему итоговую победу и выход в финал.

Первоначально судьи не засчитали бросок, но Орта подал протест. Концовку схватки пересмотрели и выяснили, что кубинец успел завершить бросок за 0,1 секунды до окончания времени схватки.

Болельщики поделились на два лагеря. Одни считают, что Орта поступил правильно, воспользовавшись таким подарком от Лейвези. Другие убеждены, что кубинец поступил неспортивно. Позже Орта поумерил гнев борцовского сообщества, одержав в финале турнира уверенную победу над грузином Лери Абуладзе (4:0).

Для Лейвези этот поединок был крайне важен, так как в случае победы он мог бы отправиться на Олимпийские Игры вместо соотечественника Мухаммада Резы Гераи. На турнире в Будапеште решалось, кто из них представит Иран на Играх в Париже. В итоге оба стали бронзовыми призерами, а на турнир отправится Гераи, который ранее завоевал олимпийскую квоту.