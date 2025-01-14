«Катастрофа» лидера и падение главного преследователя. «Дакар» приближается к развязке

«Откровенно говоря, это была катастрофа. Полный бардак, — развёл руками после финиша Хенк Латеган. — Мы заблудились уже после 13 километров. Думали, что пропустили точку, а оказалось, уже взяли её. В тот момент у нас произошёл прокол, а ближе к финишу — ещё один. Полный бардак. Но это ещё не конец света, мы всё ещё в борьбе».