Экипаж Квята сошел с дистанции в самом начале «24 часов Дайтоны»

На машине SC63 возникла техническая неисправность, из-за которой автомобиль пришлось вернуть в боксы. Механики пытались устранить повреждения, однако оказалось, что починить автомобиль в ближайшее время не представляется возможным. Для экипажа под номером 63 гонка была окончена, они стали первыми сошедшими в марафоне.