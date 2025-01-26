Экипаж Квята сошел с дистанции в самом начале «24 часов Дайтоны»

На машине SC63 возникла техническая неисправность, из-за которой автомобиль пришлось вернуть в боксы. Механики пытались устранить повреждения, однако оказалось, что починить автомобиль в ближайшее время не представляется возможным. Для экипажа под номером 63 гонка была окончена, они стали первыми сошедшими в марафоне.
Лидирует в гонке по истечении полутора часов экипаж под номером 24, в составе которого выступает экс-пилот Формулы-1 Кевин Магнуссен, а также Филипп Энг, Рафаэле Марчьелло и Дрис Вантор.