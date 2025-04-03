Лучший матч Шведа в сезоне и два овертайма! «Зениту» пришлось попотеть в Москве

Лучшим по результативности стал Бэйкон — 23 очка, три подбора и четыре передачи. Но, по нашему мнению, наибольший вклад в победу внёс Швед. На счету Алексея 22 очка, шесть передач — лучший результат в матче, а также шикарная реализация — 9 из 16 бросков с игры — 56,2%. Если мы говорим про «Зенит», то нельзя не отметить великолепную игру Воронцевича. Он в нужный момент попал «трёшку», а также был невероятно полезен на подборе. Андрею удалось собрать пять отскоков на чужом щите и четыре — на своём. При этом ветеран был крайне органичен в розыгрыше, помогая партнёрам своими выверенными передачами. Ещё крайне эффективен был Пойтресс, набравший 16 очков и промахнувшийся лишь раз с игры.