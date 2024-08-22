Раскрыт секрет тренировок Майкла Фелпса

Теннисон рассказал, что Фелпс проплывал баттерфляем, кролем, брасом и на спине четыре 25-метровых бассейна в спокойном темпе, а затем тот же сет в быстром темпе. После этого спортсмен съедал пасту с томатным соусом, сэндвичи с томатами, сыром и яйцами и выпивал два энергетических напитка.