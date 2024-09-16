Головин против «Барсы» и ремейк двух финалов. Интриги 1-го тура Лиги чемпионов

«Црвена Звезда» частенько появляется в основном этапе Лиги чемпионов. Но постоянно сербы занимали четвёртое место в группе. Сейчас, когда все 36 клубов находятся в одной сетке, шансы на успех возрастают. Да и не придётся играть с одной и той же командой дважды. Хотя бы в топ-24 «Звезда» залететь может. Но нужны победы. И почему бы не обыграть дома «Бенфику» в 1-м туре? На данную секунду португальцы не выглядят мощно. Набрать три очка с ними вполне реально.