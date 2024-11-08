Фанаты «Маккаби» устроили беспорядки в Амстердаме и сожгли флаг Палестины

7 ноября «Аякс» принимает израильский клуб в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы.
По данным De Telegraaf, в центре Амстердама прошлой ночью произошли столкновения фанатов с местными таксистами и другими жителями города.
На кадрах, которые публикует источник, видно, как болельщики срывают палестинский флаг с фасада одного из домов. Как сообщает источник, позже флаг Палестины подожгли, после чего таксисты начали преследовать израильских болельщиков.
Фанаты израильского клуба скрылись в казино Holland Casino, в то время как снаружи собрались таксисты и громко сигналили из своих машин. В течение получаса никому не разрешалось входить или выходить из казино, пока не приехала полиция.
«Ничего не происходило, пока агрессивные и вооруженные фанаты “Маккаби” не начали срывать палестинский флаг. После они начали портить проезжавшие мимо автомобили, в том числе такси. Затем они подожгли палестинский флаг на площади, что вызвало ответные действия со стороны таксистов», — сообщил подробности один из таксистов Амстердама.