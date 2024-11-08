Фанаты «Маккаби» устроили беспорядки в Амстердаме и сожгли флаг Палестины

«Ничего не происходило, пока агрессивные и вооруженные фанаты “Маккаби” не начали срывать палестинский флаг. После они начали портить проезжавшие мимо автомобили, в том числе такси. Затем они подожгли палестинский флаг на площади, что вызвало ответные действия со стороны таксистов», — сообщил подробности один из таксистов Амстердама.