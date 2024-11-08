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Фанаты «Маккаби» устроили беспорядки в Амстердаме и сожгли флаг Палестины

Болельщики израильского клуба «Маккаби» Тель-Авив устроили беспорядки в Амстердаме.

Источник: Getty Images

7 ноября «Аякс» принимает израильский клуб в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы.

По данным De Telegraaf, в центре Амстердама прошлой ночью произошли столкновения фанатов с местными таксистами и другими жителями города.

На кадрах, которые публикует источник, видно, как болельщики срывают палестинский флаг с фасада одного из домов. Как сообщает источник, позже флаг Палестины подожгли, после чего таксисты начали преследовать израильских болельщиков.

Фанаты израильского клуба скрылись в казино Holland Casino, в то время как снаружи собрались таксисты и громко сигналили из своих машин. В течение получаса никому не разрешалось входить или выходить из казино, пока не приехала полиция.

«Ничего не происходило, пока агрессивные и вооруженные фанаты “Маккаби” не начали срывать палестинский флаг. После они начали портить проезжавшие мимо автомобили, в том числе такси. Затем они подожгли палестинский флаг на площади, что вызвало ответные действия со стороны таксистов», — сообщил подробности один из таксистов Амстердама.

Аякс
5:0
Первый тайм: 3:0
Маккаби
Футбол, Лига Европы, Общий этап. 4-й тур
7.11.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Johan Cruyff Arena
Главные тренеры
Франческо Фариоли
Жарко Лазетич
Голы
Аякс
Бертран Траоре
(Брайан Бробби)
14′
Кеннет Тэйлор
(Брайан Бробби)
27′
Мика Годтс
39′
Брайан Бробби
(Кеннет Тэйлор)
61′
Киан Фитц-Джим
(Стивен Бергейс)
69′
Составы команд
Аякс
22
Ремко Пасвер
3
Антон Гоэи
15
Юри Бас
24
Даниэле Ругани
21
Бранко ван ден Бомен
9
Брайан Бробби
4
Йоррел Хато
46′
5
Оуен Вайндал
82′
8
Кеннет Тэйлор
43′
66′
23
Стивен Бергейс
28
Киан Фитц-Джим
73′
6
Джордан Хендерсон
90′
11
Мика Годтс
66′
10
Чуба Акпом
20
Бертран Траоре
73′
29
Кристиан Расмуссен
Маккаби
90
Рой Мишпати
13
Раз Шломо
6
Тайрис Асанте
18
Неманья Стоич
42
Дор Перец
28
Иссуф Сиссоко
11
Сагив Йехезкель
72′
27
Офир Давидзада
16
Гавриэль Каничовски
26′
72′
14
Йорис ван Оверем
36
Идо Шахар
72′
20
Генри Аддо
86′
9
Дор Тургеман
82′
7
Эран Захави
19
Элад Мадмон
72′
17
Уэсли Патати
90+1′
Статистика
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
11
9
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
2
18
Фолы
15
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Онджрей Берка
(Чехия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Аякс
Маккаби
Лига Европы: таблица и календарь