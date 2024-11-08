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Не менее 10 израильтян пострадали при нападении сторонников Палестины в Амстердаме

Серьезность полученных израильтянами травм пока неясна, поскольку они в настоящее время не выходят на связь.

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 10 израильтян пострадали при нападении сторонников Палестины в Амстердаме. Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на данные МИД Израиля.

Министерство иностранных дел также заявляет, что серьезность полученных израильтянами травм пока неясна, поскольку они в настоящее время не выходят на связь. МИД советует израильским гражданам, находящимся в Амстердаме, не покидать свои отели.

Совет национальной безопасности (СНБ) Израиля в пятницу также призвал израильтян, посещающих Амстердам, укрыться в своих отелях после того, как поздно вечером в четверг начались жестокие нападения на футбольных фанатов «Маккаби» в конце матча против голландского «Аякса». СНБ заявил, что израильтяне, которые могут, должны немедленно вернуться в Израиль. Израиль увеличил количество рейсов, чтобы доставить своих граждан домой.

Израильские болельщики подверглись нападению после футбольного матча между местным клубом «Аякс» и «Маккаби» из Тель-Авива, прошедшего в Амстердаме в рамках Лиги Европы, сообщил постоянный представитель Израиля при ООН Данни Данон в X (ранее Twitter).

«Мы получаем очень тревожные сообщения о случаях крайнего насилия в отношении израильтян и евреев на улицах [городов] Голландии. В Европе в 2024 году происходят погромы. Таково истинное лицо сторонников радикального терроризма, с которым мы боремся. Настало время для ООН немедленно и недвусмысленно осудить насилие со стороны палестинцев и их сторонников, власти Нидерландов должны немедленно предпринять решительные действия против терроризма», — отметил дипломат, разместив видеозапись нападения людей, на одежде которых видны символы палестинского государства.

Израильский новостной портал Ynet передает, что инцидент произошел у выхода из здания стадиона. По меньшей мере пять болельщиков получили ножевые ранения, некоторые были сбиты проезжавшим автомобилем. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился эвакуировать израильтян из Амстердама. «Премьер-министр распорядился немедленно направить два спасательных самолета для оказания помощи нашим гражданам», — сообщила канцелярия главы правительства.

Аякс
5:0
Первый тайм: 3:0
Маккаби
Футбол, Лига Европы, Общий этап. 4-й тур
7.11.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Johan Cruyff Arena
Главные тренеры
Франческо Фариоли
Жарко Лазетич
Голы
Аякс
Бертран Траоре
(Брайан Бробби)
14′
Кеннет Тэйлор
(Брайан Бробби)
27′
Мика Годтс
39′
Брайан Бробби
(Кеннет Тэйлор)
61′
Киан Фитц-Джим
(Стивен Бергейс)
69′
Составы команд
Аякс
22
Ремко Пасвер
3
Антон Гоэи
15
Юри Бас
24
Даниэле Ругани
21
Бранко ван ден Бомен
9
Брайан Бробби
4
Йоррел Хато
46′
5
Оуен Вайндал
82′
8
Кеннет Тэйлор
43′
66′
23
Стивен Бергейс
28
Киан Фитц-Джим
73′
6
Джордан Хендерсон
90′
11
Мика Годтс
66′
10
Чуба Акпом
20
Бертран Траоре
73′
29
Кристиан Расмуссен
Маккаби
90
Рой Мишпати
13
Раз Шломо
6
Тайрис Асанте
18
Неманья Стоич
42
Дор Перец
28
Иссуф Сиссоко
11
Сагив Йехезкель
72′
27
Офир Давидзада
16
Гавриэль Каничовски
26′
72′
14
Йорис ван Оверем
36
Идо Шахар
72′
20
Генри Аддо
86′
9
Дор Тургеман
82′
7
Эран Захави
19
Элад Мадмон
72′
17
Уэсли Патати
90+1′
Статистика
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
11
9
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
2
18
Фолы
15
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Онджрей Берка
(Чехия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Аякс
Маккаби
Лига Европы: таблица и календарь