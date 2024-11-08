Не менее 10 израильтян пострадали при нападении сторонников Палестины в Амстердаме

«Мы получаем очень тревожные сообщения о случаях крайнего насилия в отношении израильтян и евреев на улицах [городов] Голландии. В Европе в 2024 году происходят погромы. Таково истинное лицо сторонников радикального терроризма, с которым мы боремся. Настало время для ООН немедленно и недвусмысленно осудить насилие со стороны палестинцев и их сторонников, власти Нидерландов должны немедленно предпринять решительные действия против терроризма», — отметил дипломат, разместив видеозапись нападения людей, на одежде которых видны символы палестинского государства.