«Ливерпуль» мощно прервал кошмарную серию, у «Баварии» и «Челси» зажигали юниоры, Головин вернулся после травмы

Вирц расцвел на родине
Потерпевший четыре поражения подряд «Ливерпуль» во Франкфурте серьезно перекроил состав и перешел на схему с двумя нападающими. Чтобы одновременно сыграли Исак и бывший форвард «Айнтрахта» Экитике, Арне Слот пожертвовал начавшим игру на скамейке Салахом. Получили шанс проявить себя и прекрасно знакомые с «орлами» Фримпонг и Вирц. Последний никак не найдет себя в Англии, но при этом отвык от бундеслиги. Само собой, это шутка, но факт, что атака, которую ударом от штанги завершил открывший счет Кристенсен, началась именно с потери Вирца. Фримпонга же на поле в этот момент не было — он травмировался на 19-й минуте.
Но если кто-то думал, что красные впервые за 72 года проиграют пятый раз подряд, то они заблуждались. А переломным (и 50-м в профессиональной карьере) оказался гол Экитике, который какое-то время извинялся перед еще недавно родными трибунами. Отметить в этой атаке нужно и ветерана Робертсона — это он прервал атаку соперника и первым касанием из собственной штрафной отправил Экитике один на один.
Окончательно сломали «орлов» угловые соперника. Гакпо и Собослаи подавали с разных флангов, а забивали головой центральные защитники — ван Дейк и Конате.
Все-таки не просто так «Айнтрахт» — самая пропускающая команда бундеслиги. И смена голкипера Дино Топпмеллеру не помогла. К тому же во втором тайме разыгрался Вирц, набравший первые результативные баллы после переезда в Англию. Сначала Флориан вырезал пас в район дальней штанги на Гакпо, а потом выкатил мяч под дальний удар Собослаи.
Кейн не останавливается
Баварская машина не собирается тормозить, а игру с «Брюгге» открыл гол Карла. Дебютант ЛЧ протащил мяч до штрафной и красиво отправил его под перекладину. Карл эффектно вошел в историю «Баварии» как автор самого юного гола в главном еврокубке (17 лет и 142 дня) и забрал клубный рекорд у продолжающего лечение Мусиалы.
Само собой, не обошлось без очередного гола Кейна, которого на пустой угол вывел Лаймер. Харри продлил результативную серию до десяти официальных матчей (с учетом сборной) и первым в лигах топ-5 в этом сезоне добрался до отметки в 20 мячей. На этом фоне бельгийцы выглядели грушей для битья, а в отсутствие травмированного Миньоле у гостей не осталось сильного голкипера. Данную мысль подтвердил Луис Диас, который ничего не придумывал и с острого угла вогнал мяч в сетку рикошетом от перекладины.
Новое унижение «Аякса»
«Аякс» — худшая команда основного этапа, и на «Стэмфорд Бридж» во второй раз в истории проигравшие шесть подряд еврокубковых матчей амстердамцы словно коллекционировали проблемы. Для начала — после вмешательства ВАР — за неаккуратный подкат в центральной зоне (уже на 17-й минуте!) удалили Тейлора. А штрафной, виновником которого он стал, закончился скидкой Фофана на первый гол Гиу.
Затем 41-летнего голкипера голландцев Пасвера поставил в тупик рикошет после дальнего удара Кайседо (в этот раз он играл на фланге обороны).
«Аякс» ненадолго подал признаки жизни, когда не слишком уверенно сыграл Хато, перешедший летом в лондонский клуб, и Адарабиойо в штрафной сбил Рауля Моро. Реализовав пенальти, Вегхорст порадовался своему первому голу в ЛЧ, однако до перерыва уже голландцы получили два пенальти в свои ворота. Забавно, что за тайм «Челси» дважды переписал один клубный рекорд. Сначала автором самого юного гола синих в главном еврокубке стал Гиу (19 лет и 291 день), а потом его превзошел Эстевао (18 лет и 181 день). А так как отличился еще и 19-летний Джордж, лондонцы стали первой командой в истории, у которой в одной лигочемпионской игре забили три тинэйджера.
Хайкин пропустил от Осимхена
Александр Головин после травмы попал в заявку «Монако» во втором матче подряд. Однако в игре с «Анже» новый главный тренер монегасков Себастьен Поконьоли так и не выпустил российского легионера на поле. Возвращение состоялось на 57-й минуте, когда Головин сменил Диатта. К тому моменту хозяева вполне могли открыть счет, однако нули на табло сохранили несколько сейвов Викарио. Особенно впечатлило, как итальянец среагировал на удар Балогуна из центра штрафной.
С Головиным же красно-белые устроили настоящую осаду штрафной «шпор». Александр сам бил на исполнение, и снова мяч вытащил Викарио. Когда же полузащитник сборной России выполнил мягкий заброс на Кайю Энрике, после скидки бразильца Минамино ударил выше с линии площади ворот. «Монако» создал моментов на несколько матчей вперед. 23 удара (8 в створ) — максимальный показатель не забившей команды с тех пор, как Opta подсчитывает эти данные в ЛЧ (сезон-2003/04). С таким КПД монегаски по-прежнему без побед.
Никите Хайкину пришлось достать мяч из сетки уже в дебюте — когда Осимхен после передачи Лемина идеально пробил в угол. С момента стартового свистка прошло 2 минуты и 53 секунды, что стало новым рекордом «Галатасарая» в ЛЧ. Ну, а «Буде-Глимт» губили собственные ошибки. Когда игра стала выравниваться, необъяснимый ляп допустил опытный Бьеркан. Он идеально вышел из-под прессинга на фланге, и вдруг — не глядя назад — отдал пас к своей штрафной. Адресатом оказался Осимхен, который хладнокровно разобрался с Хайкиным.
Примерно в том же духе игра развивалась и дальше. Норвежцы рисковали и создавали моменты, но никак не могли забить. Оборона же гостей периодически плыла под прессингом. Хайкин не раз спасал, и даже в ситуации с третьим голом Юнес Акгюн пробил голкипера со второй попытки. Размочить же счет Хельмерсену (он замкнул подачу Бьеркана) удалось в фактически безнадежной ситуации. «Галатасарай» выиграл в ЛЧ два матча подряд впервые с 2012 года и впечатлил в атаке, наиграв на 4,08 xG.
Симуляция и наказание
«Марсель», который несколькими днями ранее возглавил таблицу Лиги 1, по-хозяйски начал и встречу в Лиссабоне. Причем гол Игора Пайшао, который получил пас от Обамеянга и красиво закрутил мяч в дальнюю «девятку», стал для провансальцев 100-м в ЛЧ. Однако жизнь гостям осложнил Эмерсон, чье падение в штрафной арбитр поначалу посчитал достойным назначения пенальти. Однако в ситуацию вмешался ВАР, а так как на мониторе обнаружился откровенный «нырок», защитник получил вторую желтую карточку и отправился в раздевалку. Расплата наступила во втором тайме — когда вышедший на замену Катамо из центра штрафной уложил мяч в угол, а рикошет от руки Павара принес победный гол Алиссону Сантосу. «Марсель» верен себе: пропустил не менее двух мячей в 12 из последних 14 гостевых матчей в ЛЧ. Кроме того, у команды Роберто де Дзерби 12 поражений на чужих полях за последние 13 игр.
Статистика дня
5 голов в выездном матче главного еврокубка «Аякс» не пропускал с октября 1980 года, когда амстердамцы играли с «Баварией» (1:5).
5-м тренером, который выиграл три первых матч в ЛЧ во главе «Реала», стал Хаби Алонсо.
7 (=5−2) матчей с учетом всех турниров не может выиграть «Ювентус». Это худшая серия туринцев с 2009 года.
7 ударов в створ ворот нанес нападающий «Галатасарая» Осимхен. Это лучший показатель в ЛЧ с марта 2023 года, когда Холанн восемь раз атаковал ворота «Лейпцига».
11 результативных матчей составила оборвавшаяся в среду серия форварда «Реала» Мбаппе.
20 лет и 171 день — возраст полузащитника «Ювентуса» Кенана Йылдыза, который стал самым молодым капитаном бьянконери в ЛЧ и забрал очередной рекорд у своего кумира Алессандро Дель Пьеро.
300 матчей провел за «Реал» Куртуа. Он стал четвертым голкипером, добравшимся до данной отметки после Икера Касильяса (725), Пако Буйо (456) и Мигеля Анхеля (346).
Автор: Андрей Кузичев