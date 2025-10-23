«Ливерпуль» мощно прервал кошмарную серию, у «Баварии» и «Челси» зажигали юниоры, Головин вернулся после травмы

«Аякс» ненадолго подал признаки жизни, когда не слишком уверенно сыграл Хато, перешедший летом в лондонский клуб, и Адарабиойо в штрафной сбил Рауля Моро. Реализовав пенальти, Вегхорст порадовался своему первому голу в ЛЧ, однако до перерыва уже голландцы получили два пенальти в свои ворота. Забавно, что за тайм «Челси» дважды переписал один клубный рекорд. Сначала автором самого юного гола синих в главном еврокубке стал Гиу (19 лет и 291 день), а потом его превзошел Эстевао (18 лет и 181 день). А так как отличился еще и 19-летний Джордж, лондонцы стали первой командой в истории, у которой в одной лигочемпионской игре забили три тинэйджера.