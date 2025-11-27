Нойер насмешил всю Европу, Мбаппе отомстил за троллинг, «Ливерпуль» идет ко дну. Итоги вечера в ЛЧ

Но в матче против «Олимпиакоса» Мбаппе оформил покер, забив три гола в первые 29 минут игры. Несмотря на ранний гол греков и постоянные попытки сравнять счет, индивидуальный класс Мбаппе сделал разницу. Греки отыгрались до 3:3, но Мбаппе забил четвертый гол на 60-й минуте. «Реал» одержал четвертую победу в турнире, а Мбаппе установил личный рекорд по голам за сезон в Лиге чемпионов (9 голов).