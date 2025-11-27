Нойер насмешил всю Европу, Мбаппе отомстил за троллинг, «Ливерпуль» идет ко дну. Итоги вечера в ЛЧ

26 ноября прошли матчи второго дня 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Многие фавориты потеряли очки, а андердоги преподнесли сюрпризы. Вот как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов после пяти туров:
Бенефис Мбаппе в Греции
Перед матчем Килиан Мбаппе не забивал три матча, по слухам, поссорился с Винисиусом и нарвался на потенциальную дисквалификацию за оскорбления судьи в Ла Лиге. Мбаппе троллили в соцсетях, подшучивая, что без пенальти он разучился забивать.
Но в матче против «Олимпиакоса» Мбаппе оформил покер, забив три гола в первые 29 минут игры. Несмотря на ранний гол греков и постоянные попытки сравнять счет, индивидуальный класс Мбаппе сделал разницу. Греки отыгрались до 3:3, но Мбаппе забил четвертый гол на 60-й минуте. «Реал» одержал четвертую победу в турнире, а Мбаппе установил личный рекорд по голам за сезон в Лиге чемпионов (9 голов).
«ПСЖ» устроил шоу без Сафонова
Настоящий триллер на «Парк де Пренс»: парижане и лондонцы устроили перестрелку, забыв об обороне. «ПСЖ» доминировал в атаке, но «шпоры» постоянно огрызались. В составе французов хет-трик оформил Витинья, еще по голу забили Фабиан Руис и Вильяан Пачо. У «Тоттенхэма» отличились Ришарлисон и Рандаль Коло-Муани (дубль).
«Тоттенхэм» играл неплохо: первым открыл счет и даже победил по ожидаемым голам xG — 2,30 против 1,87. Англичане воспользовались неуверенной игрой Шевалье: вратарь «ПСЖ», из-за которого Сафонов весь сезон сидит в запасе, пропустил три мяча после пяти ударов и получил низкие оценки от прессы за матч.
«Арсенал» возглавил таблицу
В Лондоне «Арсенал» уверенно разобрался с мюнхенским грандом. Хотя первый тайм прошел в равной борьбе (1:1 к 69-й минуте), в концовке «Арсенал» дожал соперника, забив два безответных мяча. Это важная победа для команды Артеты в борьбе за прямой выход в ⅛ финала.
Благодаря этим трем очкам «Арсенал» стал единоличным лидером таблицы, выиграв 5 из 5 матчей. Голы за «Арсенал» забили Юрриен Тимбер, Нони Мадуэке и Габриэль Мартинелли. У «Баварии» отличился Леннарт Карл. Третий гол «Арсенала» был забит после ошибки вратаря Мануэля Нойера, который неудачно сыграл на выходе, став мемом в соцсетях.
«Атлетико» одержал волевую победу
Тактическая битва «Атлетико» и «Интера» завершилась минимальной победой мадридцев. Игра оказалась напряженной и достаточно близкой: Альварес открыл счет на 9-й минуте, Зелиньский сравнял на 54-й. «Атлетико» вырвал победу в компенсированное время — Хименес забил решающий гол на 90+3.
Сенсация на «Энфилде»
Главный шок тура: «Ливерпуль» Арне Слота разгромно проиграл на своем поле скромному голландскому ПСВ (1:4). Гости провели идеальный матч на контратаках, а оборона мерсисайдцев трещала по швам.
Голы в составе «ПСВ» забили Иван Перишич (с пенальти), Гус Тиль и Коухаиб Дриух (дубль). У «Ливерпуля» отличился Доминик Собослаи. Это поражение привело к антирекорду: «Ливерпуль» показал худший отрезок в своей истории с 1953 года — проиграв девять из последних 12 матчей.
«Кайрат» проиграл в важном матче
В битве команд из нижней части таблицы «Копенгаген» одержал свою первую победу в турнире, но концовка заставила болельщиков понервничать. Датчане уверенно вели игру 80 минут: юный исландский талант Виктор Дадасон, Джордан Ларссон (с пенальти) и бразилец Роберт Силва довели счет до разгромного 3:0.
Казахстанцы проснулись в концовке, но слишком поздно: Дастан Сатпаев (81') и Олжас Байбек (90') сократили разрыв до минимума. На последних секундах «Кайрат» мог даже вырвать ничью, но вратарь хозяев спас команду.
Итог: 3:2 — важные три очка для «Копенгагена», оставляющие им теоретические шансы на плей-офф.
«Пафос» отобрал очки у команды Головина
«Пафос» продолжает удивлять Европу, отбирая очки у фаворитом. Матч на стадионе «Альфамега» получился драматичным: «Монако» дважды выходил вперед — сначала быстрый гол забил японец Такуми Минамино (5'), а затем Фоларин Балогун (26') вновь вывел гостей вперед.
Первый ответный мяч забил опытнейший бразильский защитник Давид Луис (18'), замкнувший подачу головой. А спасение пришло на 88-й минуте: после удара Бассуамины мяч отскочил в ворота от защитника «Монако» Мохаммеда Салису (автогол). Боевая ничья для дебютанта ЛЧ «Пафоса» сродни победе, а для «Монако» — обидная потеря очков.
«Спортинг» одержал разгромную победу
«Спортинг» в домашнем матче не оставил шансов бельгийскому «Брюгге», показав яркий атакующий футбол. Уже в начале матча ВАР спас капитана «Спортинга» Мортена Юльманна от красной карточки, понизив наказание до желтой. Это сохранило хозяевам численный состав, чем они сполна воспользовались.
Счет открыл 18-летний вундеркинд Джовани Кенда (24'), блестяще пробивший после сольного прохода. Вскоре колумбийский форвард Луис Суарес (31') удвоил преимущество, элегантно перебросив вратаря. Точку в матче поставил Франсишку Тринкан (70') мощным ударом с левой.
«Аталанта» выиграла матч за 5 минут
Итальянская «Аталанта» катком прошлась по «Айнтрахту» на его поле, решив исход встречи ударным отрезком во втором тайме. Первый тайм прошел в равной борьбе, но после перерыва «Аталанта» забила трижды всего за 5 минут.
Главной звездой матча стал Адемола Лукман (62'), открывший счет. Затем бразилец Эдерсон (65') удвоил преимущество, а бельгиец Шарль Де Кетеларе (69') довел дело до разгрома. «Аталанта» подтвердила статус одной из самых опасных команд турнира, практически гарантировав себе выход в плей-офф.
Автор: Денис Лебеденко
Диего Симеоне
Кристиан Киву
Хулиан Альварес
9′
Хосе Хименес
(Антуан Гризманн)
90+3′
Петр Зелиньски
(Анж-Йоан Бонни)
54′
1
Хуан Муссо
20
Джулиано Симеоне
2
Хосе Хименес
17
Давид Ганцко
8
Пабло Барриос
19
Хулиан Альварес
16
Науэль Молина
59′
18
Марк Пубиль
3
Маттео Руджери
68′
7
Антуан Гризманн
4
Конор Галлахер
59′
6
Коке
5
Джонни Кардозо
59′
23
Николас Гонсалес
10
Алекс Баэна
68′
9
Александр Серлот
1
Янн Зоммер
25
Мануэль Аканджи
95
Алессандро Бастони
31
Янн Биссек
30
Карлос Аугусту
23
Николо Барелла
32
Федерико Димарко
44′
79′
11
Луис Энрике
20
Хакан Чалханоглу
72′
16
Давиде Фраттези
7
Петр Зелиньски
65′
8
Петар Сучич
10
Лаутаро Мартинес
72′
94
Франческо Эспозито
14
Анж-Йоан Бонни
65′
9
Маркус Тюрам
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти